Oroscopo aprile 2022 Gemelli

Oroscopo del mese di aprile 2022 per il segno Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

in questo mese di aprile 2022. Non vi sentirete più soli, perché un grande cambiamento sta arrivando. Vorrete viaggiare, incontrare nuove persone, amare l'universo intero. Venere e Marte in Acquario vi aiuteranno a realizzare i vostri desideri. Ma la vostra vera sfida sarà di essere in grado di prendere decisioni forti. Non sarebbe insolito se nelle prossime settimane una vecchia amicizia si trasformasse in qualcos'altro.Se state vivendo delle incertezze nella vostra vita di coppia, per voi Gemelli ad aprile è prevista una ritrovata felicità assieme alla vostra dolce metà. Molto presto vi troverete sotto gli influssi di Venere e Marte in trigono alla vostra costellazione, entrambi dichiaratamente favorevoli con voi. Perciò, nel caso in cui il legame con l'altra metà stia attraversando un periodo di tensione, i pianeti della bellezza e del coraggio, sapranno farvi raccogliere i cocci e ricostruire la vostra relazione in una chiave più tenera e romantica. Dovrete solamente prestare un po' di attenzione, perché in qualche caso la dea Venere potrebbe farvi cadere tra le braccia di qualcuno che non è il vostro partner regolare. Per quanto riguarda i Gemelli che hanno il cuore libero, la combinazione di questi due pianeti promette un incontro casuale che vi farà vivere nuove emozioni. Avrete la possibilità di accumulare straordinarie avventure fino ad impegnarvi in una relazione più seria.La strada del successo sta per aprirsi davanti a voi con eccellenti prospettive di carriera. Secondo le previsioni astrologiche, tutto dovrebbe proseguire nel migliore dei modi. Infatti, grazie all'avvicinamento di Mercurio che transita in segni che sono in armonia con la vostra area zodiacale, potrete disporre di una buona dose di energia positiva, oltre al fatto che in questo favorevole quadro astrale potrete contare anche sul benestare di un Saturno molto bendisposto con il vostro segno. Allontanatevi al più presto da alcune persone che in questo momento vi stanno bloccando ed avrete la possibilità di agire in tutte le direzioni. Soprattutto, non prestate ascolto a chi vi dice di essere l'unico ad avere dei buoni progetti. Seguite le vostre convinzioni e potete scommettere che per la fine di marzo voi non passerete inosservati.Durante questo mese di aprile, voi Gemelli sarete sotto i raggi benefici di molti pianeti, quindi, potete essere certi che sarete in buona forma fisica per tutto il periodo. Farete bene a ricordare, pero, che a volte il cielo rende i suoi protetti troppo ottimisti e ciò può dare origine a impazienza e iperattività. Tutto questo potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli sul vostro benessere. Potreste sentirvi stressati e in qualche occasione passare le notti insonni. Non cercate di essere perfetti, nessuno lo è. Non sovraccaricatevi di lavoro. Se vi sentite tesi, eliminate una o due attività scegliendo di mantenere quelle più importanti.I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 1, sabato 16 e domenica 24 aprile 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su App Store . Ti risponderò personalmente.