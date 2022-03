Oroscopo aprile 2022 Cancro

Oroscopo del mese di aprile 2022 per il segno Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

di quest'oroscopo del mese di aprile 2022, la felicità per voi Cancro sarà a portata di mano. Chi invece inaspettatamente vi potrà dare qualche fastidio sarà proprio la Luna, il vostro pianeta governatore, che si troverà a combattere contro le opposte onde plutoniane. Per vostra fortuna ci sono Venere e Marte che, insieme a Urano, vi stanno preparando una sorpresa che vi farà dimenticare per qualche tempo tutti i vostri problemi.Sul piano sentimentale, per voi Cancro c'è la congiunzione tra Venere e Marte i quali sapranno risvegliare i vostri sogni. La felicità in amore sarà sicuramente a portata di mano. Il cuore vibrerà al suono dei mandolini di questi due pianeti che si muoveranno in trigono alla vostra costellazione. L'unica incognita riguarda proprio il vostro pianeta governatore, che soffrirà dell'opposizione di Plutone. Come si svilupperanno gli eventi, dipenderà unicamente dalla vostra situazione affettiva. Perciò, se avete dei problemi di coppia, potrebbe presentarsi l'occasione addirittura di rompere. Se invece siete in armonia, riuscirete a dimenticare tutte le vostre preoccupazioni tra le braccia della vostra dolce metà. Se siete single, avrete ottime possibilità di trovare la persona più adatta a voi. Per i cancerini soli, infatti, c'è Urano, il pianeta delle sorprese, che promette un periodo intenso di conoscenze che si concluderà con un incontro romantico.Giove in Pesci presto si unirà a Nettuno, moltiplicando per dieci la vostra ambizione di muovere la carriera verso il successo. Fate attenzione, perché ci sono degli ostacoli sul vostro cammino a causa dell'invidia di qualcuno che tenterà di mettervi il bastone tra le ruote, soprattutto se svolgete un'attività in proprio. Nessuna paura, perché le stelle saranno sempre dalla vostra parte e vi consentiranno di portare a compimento tutto ciò che avete iniziato. Evitate di fermarvi ai primi intoppi e cercate di non girare in tondo sprecando tempo inutilmente. Sotto gli influssi degli astri positivi sarete in grado di espandere la portata della vostra attività. Questa forza vi renderà consapevoli di apparire al meglio tenendo cura della vostra immagine. Sarete più fiduciosi e più sicuri di voi stessi. Per voi ci sarà l'opportunità di uscire dall'ambito della vostra monotonia abituale.Grazie al buon Giove, voi Cancro sarete in buona forma durante la maggior parte dei giorni del mese di aprile. Quelli di voi che soffrono di una malattia cronica, vedranno migliorare la loro condizione. Sentirete il bisogno di svolgere attività fisica e/o spirituale. Provate a conciliare le due cose insieme. Alcune discipline potrebbero essere molto favorevoli e salutari per voi. Inoltre, potrete eliminare qualche chilo di troppo con terapie di rilassamento che richiedono un regolare esercizio fisico e una partecipazione mentale, come lo yoga, danza e arti marziali.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 7, venerdì 22 e sabato 30 aprile 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su App Store . Ti risponderò personalmente.