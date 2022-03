Oroscopo aprile 2022 Ariete

Oroscopo del mese di aprile 2022 per il segno Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

sarà un periodo vantaggioso per voi arieti in virtù dei buoni auspici da parte di Venere e Marte le cui qualità si mescoleranno a quelle di Nettuno, il pianeta dei sogni e della fantasia. Saranno favoriti i sentimenti così come la vostra continua sete di ricevere affetto. La vostra personalità si aprirà alle nuove circostanze. Sarete più inclini ad occuparvi degli aspetti spirituali che non dei problemi pratici o materiali.Questo è un buon momento per lasciarvi trasportare dalle emozioni senza stare lì a pianificare la vostra relazione. I primi giorni saranno più lenti, poiché darete la precedenza ad altre situazioni, ma ben presto vi renderete conto che l'altra metà è la persona più importante per voi, e questo cambierà il vostro atteggiamento verso di lui o lei. Le buone stelle vi invitano a lasciare da parte le paure e l'orgoglio per dare il via alla felicità. Se siete single, una persona vicina a voi vi aiuterà a superare una situazione del vostro passato e v'incoraggerà ad aprire un nuovo sipario nella vostra vita sentimentale. Con la Luna Nuova in Ariete il primo aprile 2022, i vostri sentimenti si risveglieranno prepotentemente e voi comincerete a sentire molta attrazione verso una persona conosciuta da poco, con la quale avvierete un'amicizia più intensa e cordiale del solito.Grazie alla protezione di Venere e Marte, la vostra attività non soffrirà le conseguenze della crisi in quanto sarete molto attivi in ogni settore della vita lavorativa. Raggiungerete tutti i vostri obiettivi attraverso il vostro abituale impegno e dedizione. Non lasciate che altri prendano decisioni per voi e concentratevi su ciò che desiderate veramente. Se invece siete alla ricerca di un lavoro, molto probabilmente riceverete buone notizie entro la fine del mese.Poiché nelle prossime settimane sarete sotto gli effetti estenuanti di Saturno, vi sentirete alquanto stressati, per cui, il vostro sistema nervoso potrebbe deteriorarsi. Questo perché gli influssi del "" possono generare una riduzione delle vostre difese e provocare diversi disturbi difficili da combattere. Se questo è il vostro caso, è consigliabile ricorrere a terapie alternative per bilanciare le vostre emozioni, tra cui lo Yoga.I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 1, sabato 16 e giovedì 28 aprile 2022.