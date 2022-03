Oroscopo aprile 2022 Acquario

Oroscopo del mese di aprile 2022 per il segno Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

sapranno come rendervi felici durante le quattro settimane del mese di aprile 2022. La costellazione zodiacale dell'Acquario sarà protetta su molti fronti. Riceverete dai raggi del Sole, Mercurio e Venere, la forza necessaria di cui avete bisogno per affrontare le complicazioni cui sarete sottoposti da Saturno. Utilizzate tutta la vostra creatività, perché sono certo che presto raccoglierete buoni frutti.Ad aprile ci saranno diversi pianeti che vi terranno compagnia, perciò, da un punto di vista affettivo sarete sicuramente appoggiati. Sebbene in qualche occasione per qualcuno di voi ci potranno essere dei momenti difficili, avrete l'opportunità di appianare le vostre divergenze e cominciare un dialogo più tenero e aperto. Voi che di solito siete piuttosto schivi e riservati, avrete il coraggio di mostrare ciò di cui siete capaci per la gioia del vostro partner. La vostra vita affettiva sarà facilitata. La vostra relazione rifiorirà e la coppia vivrà un rinnovato sentimento d'amore. Se siete soli, nei prossimi giorni non avrete problemi a conquistare la persona che vi attrae. Voi acquari che avete ancora il cuore libero non avrete problemi a conquistare la persona che vi attrae, perché ci sono in arrivo avventure fantastiche e qualche colpo di fulmine sicuramente non mancherà.Il futuro lavorativo è certamente una delle vostre preoccupazioni, ma durante il mese di aprile, voi dell'Acquario potrete guardare avanti con occhi pieni di ottimismo. In questo periodo, infatti, una speciale forza cosmica sta potenziando la vostra area zodiacale, favorendo positivamente l'espansione del commercio e delle imprese. Ogni ostacolo sul vostro percorso che prima vi appariva insormontabile, adesso lo potrete buttare giù con un pizzico di determinazione e forza di volontà. Le vostre previsioni mostrano che sarete più sicuri e forti quando vi troverete a dover prendere delle decisioni importanti.Sotto gli influssi energetici di Marte noterete un considerevole miglioramento del vostro benessere fisico e mentale. Anche chi che soffre di una malattia da lungo tempo vedrà migliorare la sua condizione di salute. Prendetevi del tempo per rilassarvi e liberate la mente. Se non vi sentite in buona forma, questo è il momento opportuno per iniziare la pratica regolare di uno sport. Se non avete l'opportunità di farlo, provate a fare una passeggiata in campagna. Anche lo yoga può risultare un'ottima attività per il vostro benessere.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 3, lunedì 18 e sabato aprile 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su App Store . Ti risponderò personalmente.