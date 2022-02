Oroscopo marzo 2022 Vergine

Oroscopo del mese di marzo 2022 per il segno Vergine

(23 agosto ~ 22 marzo)

. Ci sono ancora molte cose da fare in questo terzo mese dell'anno, ma se deciderete di affrontare i problemi uno per volta, sicuramente li risolverete tutti e vi troverete in gran forma per la Primavera che per voi si prospetta splendida. Non siate sorpresi se scoprirete di avere qualche incertezza. I dubbi che si manifesteranno saranno portatori di cambiamenti positivi. Perciò, non scoraggiatevi.La relazione affettiva vivrà momenti di grande tenerezza. Finalmente potrete passare attraverso un periodo di continuità, fatto di premure e di complicità meravigliosa. Se invece state vivendo una situazione sentimentale piuttosto delicata, allora fareste bene a evitare le forzature, altrimenti va a finire che vi ritroverete a dover fronteggiare un sacco di complicazioni. Se siete ancora single, avrete davanti a voi un periodo pieno di buone occasioni. La vostra vita sentimentale sarà alquanto intensa anche se un incontro serio e profondo non è ancora previsto per voi. Cercate di evitare le avventure sentimentali troppo complicate, perché potrebbero mettervi in situazioni a dir poco incresciose.Il mese di marzo 2022 si presenta con alcune innovazioni in ambito lavorativo e professionale, sebbene in qualche caso si tratterà solo di piccole cose, come un cambiamento d'ufficio o di sede. Se state accarezzando l'idea di mettervi in proprio, fatelo a partire dalla seconda settimana, poiché è il periodo in cui Urano vi renderà più creativi. La vostra inventiva e l'originalità saranno molto apprezzate da tutti. Certo, ci vorrà un po' di tempo prima di vedere un rientro in denaro, ma avrete investito per il futuro in maniera vincente. L'importante è che non perdiate la fiducia in voi stessi, altrimenti potreste andare incontro a delle difficoltà.Riguardo al vostro benessere, non ci sono grosse preoccupazioni in questo mese sebbene potrebbe rendersi necessario seguire una cura o una dieta per mantenere la vostra efficienza fisica. Tuttavia, con un po' di attenzione, le cose possono andare a meraviglia. Il vostro astrologo Jennaro consiglia di fare ogni tanto un salto dal dentista per un controllo. State attenti anche alle ossa, soprattutto se in famiglia ci sono riscontrati dei problemi. Un controllo preventivo può evitare spese e dolori.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 5, sabato 19 e sabato 26 marzo 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.