Oroscopo marzo 2022 Toro

Oroscopo del mese di marzo 2022 per il segno Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

che differenziano i nati nel segno del Toro dagli altri residenti dello zodiaco, è che voi siete molto accorti e prudenti per cui è difficile che facciate dei passi falsi. Avete un carattere forte e ragionevole, per questo non sarà una fatica per voi adattarvi alle rigide regole di Saturno. Durante il mese di marzo 2022 ci saranno momenti in cui dovrete prendere delle decisioni importanti in diverse aree della vostra vita, soprattutto in ambito personale e sentimentale.Per quanto riguarda l'area dei sentimenti, nelle prossime settimane vi sentirete amati e desiderati grazie al transito favorevole degli astri, soprattutto di quelli veloci. Uno di essi è Venere che, oltre ad essere madrina della bellezza e dell'amore, lo è anche del mondo sociale, specialmente in questo momento in cui siete sotto i suoi influssi trigoni. Vivrete con la vostra dolce metà un'atmosfera romantica, con dialoghi cordiali e una cornice ricca di esperienze incantevoli. Se il vostro cuore è ancora libero, sotto i raggi armonici di Venere sarete in grado di conquistare il cuore di chiunque. Perciò, questo è il momento di mettere in campo tutto il vostro fascino e le possibili strategie di conquista, ma fate attenzione ai colpi di fulmine.Voi Toro sapete bene quali sono i vostri obiettivi da cui non vi allontanate nonostante gli ostacoli. Alcuni astrologi vi descrivono come persone fredde e distaccate sul lavoro, ma la realtà è che la vostra virtù migliore è la saggezza. Questo è un buon periodo che vi permetterà di arricchire le vostre risorse e migliorare le attività. Ci sono alcuni segnali che indicano il mese di marzo tra i periodi più importanti per voi in questo 2022. Il vostro astrologo Jennaro raccomanda di non fare tutto da soli. Sebbene siate in un momento assai redditizio e pieno di idee innovative, riuscirete a portare a termine i vostri piani a patto che lavoriate in collaborazione con i vostri colleghi e/o collaboratori.Non fatevi impressionare da alcune tensioni che potreste avvertire verso l'inizio del mese, poiché Saturno tenterà in tutti i modi di destabilizzarvi. Sebbene il vostro stato di salute non vi creerà grandi preoccupazioni, in ogni caso, cercate di fare una vita sana e tranquilla. Controllate la dieta e prendetevi le pause necessarie al vostro benessere. La pratica di uno sport sarà un prezioso canale terapeutico che vi permetterà di liberarvi dalle tensioni.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 6, lunedì 14 e mercoledì 30 marzo 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.