Oroscopo marzo 2022 Scorpione

Oroscopo del mese di marzo 2022 per il segno Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

non si prospettano del tutto favorevoli per il segno dello Scorpione. Inizialmente Saturno potrebbe causarvi qualche fastidio, sebbene non sia in atteggiamento del tutto dissonante. Per fortuna ci sono dei pianeti in transito in un segno amico come i Pesci, tra cui il Sole, Giove e Nettuno che daranno una grinta speciale a tutto ciò che farete e vi permetteranno di cogliere le occasioni in arrivo.Per molti di voi l'amore sarà un po' complicato durante il mese di marzo. Venere e Mercurio, stanno per uscire dalla vostra area dei sentimenti portandosi via i vostri sogni. Voi sapete bene che per andare avanti avete bisogno di essere corrisposti nei sentimenti, ma le vostre esperienze negative passate vi fanno temere di commettere gli stessi errori. Perciò, Jennaro vi invita ad avere maggiore fiducia in voi e nelle vostre stelle, poiché nei momenti più bui sapranno brillare e illuminare il vostro cammino. Voi scorpioncini dal cuore libero, presto conoscerete la persona con cui potrete condividere la vostra felicità. Non ci sarà posto per le insicurezze. Perciò, esprimete i vostri desideri affettivi con la sensibilità che vi caratterizza e lasciatevi catturare dal fuoco di una storia audace e imprevedibile.Comincia per voi nativi Scorpione una fase di miglioramenti nel vostro ambito lavorativo e/o professionale, soprattutto in campo economico. Questo è un buon momento per iniziare a escogitare un piano che vi permetta di arrivare a un livello più alto nelle vostre attività. Sarà meglio lasciare quei lavori che non vi consentono di crescere professionalmente, anche se questo vi metterà di fronte a nuove sfide. Con entusiasmo e dedizione, porterete a termine i compiti assegnati, per questo è importante definire sin da adesso quali sono i vostri progetti e gli obiettivi.Riguardo al vostro benessere, un calo di energia potrebbe verificarsi nei primi giorni del mese. Nulla che non possa essere superato con una dieta appropriata e qualche esercizio fisico, magari iscrivendovi a una palestra attrezzata. In generale, le energie non vi mancheranno, ma se volete essere proprio bravi, evitate i grassi e gli zuccheri.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 9, giovedì 24 e giovedì 31 marzo 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.