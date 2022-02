Oroscopo marzo 2022 Sagittario

Oroscopo del mese di marzo 2022 per il segno Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

potrebbe cominciare a malincuore per molti sagittari a causa di alcune questioni legate al lavoro e al denaro. Malgrado ciò, non dovreste trascurare il lato sentimentale. Non c'è niente di meglio che gioire trascorrendo parte della giornata con la vostra dolce metà, altrimenti potrebbe sentirsi abbandonata e infelice.Durante il mese di marzo, i nati sotto il segno del Sagittario saranno dotati di un fascino particolare. Sarete belli e delicati come una rosa, ma con delle spine che fanno sanguinare il cuore. Perciò, non sarà per niente sorprendente se alcuni di voi passeranno attraverso una crisi di coppia probabilmente causata da gelosie e/o da mancanza di fiducia. La quadratura di Giove, infatti, potrebbe creare un clima di tensione nel vostro ambiente familiare e innescare dei litigi piuttosto accesi. In questo caso dovreste agire con delicatezza in modo da placare le incomprensioni. Per i sagittari single, questo sarà un buon periodo. L'amore e la felicità sono a un passo da voi. Incontrerete molte persone interessanti e con una di esse avrete un approccio speciale. Vi accorgerete come improvvisamente le vostre intenzioni andranno oltre l'attrazione fisica. Una relazione iniziata in questo momento sarà molto romantica. Sarete completamente innamorati e di tutto il resto non v'importerà nulla.Non si può certo dire che voi sagittari siate dei grandi lavoratori, ma siete sicuramente degli ottimi organizzatori. Il vostro motto consiste nel fare poco ma buono. Sapete come imporre la vostra autorità senza fare troppe pressioni. Tutto questo significa che il lavoro che fate voi produce di più, anche se in apparenza non si nota. Nella seconda quindicina di marzo la vostra capacità di organizzare e dirigere sarà maggiormente efficiente. Un requisito che vi porterà importanti progressi in diverse aree della vostra vita.A marzo i sagittari non dovranno preoccuparsi troppo della propria salute, visto che siete uno dei segni più vigorosi dello Zodiaco. Ovviamente, dovrete ugualmente prestare attenzione alla vostra alimentazione e moderarvi senza eccedere. Voi pensate di essere invulnerabili e invece in questo momento potreste subire una piccola battuta d'arresto. Alla fine del mese potrebbero sorgere piccoli problemi digestivi a causa delle tensioni. Una passeggiata mattutina vi sarà molto utile.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 2, venerdì 18 e lunedì 28 marzo 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.