Oroscopo marzo 2022 Pesci

Oroscopo del mese di marzo 2022 per il segno Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

vi daranno supporto e coraggio. A marzo 2022 avrete una sensazione di forza e stabilità, sebbene l'ombra di Saturno possa generare in voi un poco di nervosismo. Basterà che stiate attenti alle incomprensioni, perché il pianeta degli ostacoli e delle barriere può rendere difficile la comunicazione, perciò, prestate attenzione alle vostre parole e non dite nulla di cui in seguito potreste pentirvi.Venere è in aspetto molto armonico verso l'area dei Pesci e per buona parte del mese vi regalerà momenti festosi. Cercate di essere più sorridenti, affinché la porta del vostro cuore sia aperta alla magia. Influssi favorevoli vi renderanno più amorevoli che mai, ma per raggiungere la gioia finale dovrete mettere da parte la diffidenza, perché sarà il vostro peggior nemico in questo periodo in cui i momenti più belli arriveranno verso la fine del mese. Se siete single e vi state chiedendo perché mai dovreste consultare l'oroscopo, sappiate che tutti prima o poi incontreranno la loro anima gemella. In questi giorni Nettuno esalta la vostra ricerca dell'amore ideale, cercate di non impostare un livello troppo alto, altrimenti correte il rischio di alimentare una fantasia irraggiungibile.Non è facile per nessuno lavorare in questo momento, soprattutto è più complicato riuscire a ottenere successi professionali. Per fortuna Mercurio avrà un buon aspetto verso l'area zodiacale dei Pesci. Tutto per voi diventerà più semplice e fattibile. Durante il mese di marzo 2022 riuscirete a realizzare alcuni dei vostri sogni da tempo attesi e il risultato vi lascerà piuttosto soddisfatti, giacché avrete delle risposte molto gratificanti. Otterrete una conferma positiva alle vostre aspettative oppure chiuderete un contratto redditizio. Soltanto, fate attenzione a non lasciarvi ingannare da Saturno e, soprattutto, non vi fidate di persone che non conoscete bene.A causa di elevate pressioni sul lavoro, a un certo punto sentirete la necessità di abbassare le braccia e riposare. In questo caso non c'è niente di meglio che prendervi qualche giorno di pausa, magari nei fine settimana. Distraetevi dagli obblighi e mettetevi in contatto con la natura, lontano dal luogo di lavoro e dalle preoccupazioni quotidiane. È probabile che alcuni di voi si sentano stanchi e privi di forze. Se avete delle difficoltà a dormire la notte, l'infuso di tiglio è il rimedio migliore per combattere l'ansia.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 6, venerdì 18 e giovedì 32 marzo 2022.