Oroscopo marzo 2022 Gemelli

Oroscopo del mese di marzo 2022 per il segno Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

tutto è favorevole per il terzo segno dello Zodiaco. Innamoramenti e nuove amicizie si manifesteranno in questo mese di marzo 2022 che inizierà sorprendentemente bene per i nati nel segno dei Gemelli. Il ritmo sarà vertiginoso e il vostro entusiasmo scuoterà le fondamenta su cui si poggiano le vostre speranze. Sarete comunicativi, affettuosi e più solidali che mai. Resterete a bocca aperta all'arrivo di nuovi progetti e amori inattesi.Con Venere in trigono armonico a partire dai primi giorni del mese di marzo, finalmente la vita sentimentale dei Gemelli comincerà a prendere una direzione più favorevole. Per voi sarà più facile cogliere al volo le opportunità che l'astro degli innamorati vi mette disposizione. Vedrete l'amore con più filosofia. Saprete sorprendere la vostra dolce metà con la profondità e la moderazione del vostro modo di ragionare. Se avete ancora il cuore libero, potrete affrontare questi 31 giorni con uno stato d'animo brillante e sereno, soprattutto nella prima metà che sarà ricca d'incontri dal tono romantico. Anche se è molto lontana da voi l'intenzione di assumere un impegno a lungo termine, sono sicuro che anche il più goliardico di voi non potrà resistere al richiamo del cuore.Il mese di marzo è un periodo in cui di solito siete più ottimisti che mai, anche se a volte un po' polemici. Molti eventi sono maturi, specialmente quelli cominciati all'inizio dell'anno. Il vostro carisma è potente ora, e la vostra capacità di persuadere gli altri vi porterà a ricevere grandi soddisfazioni. Sebbene di recente si sia verificata una situazione di stallo, ciò è semplicemente servito a raccogliere nuove esperienze, idee e sogni, che presto saranno utilizzati con buon uso creativo. Tuttavia, sarà necessario fare attenzione a non apparire troppo intransigenti con i vostri collaboratori. Non forzate la mano con chi non intende aderire alle vostre iniziative.Questo mese comincia sotto il segno dell'ottimismo. Sarete in gran forma e la vostra sete di vivere v'incoraggerà a lanciarvi verso nuove avventure. Ciò che dovrete fare è trovare il ritmo giusto, poiché o andate troppo veloci o non abbastanza. Sarà necessario apportare alcuni cambiamenti nella vostra vita quotidiana e concentrare le vostre energie su ciò che più vi sta a cuore. Anche se le vostre energie vi consentono di superare qualsiasi ostacolo, sarebbe utile praticare delle attività adatte a rafforzare la vostra resistenza fisica.I vostri giorni fortunati del mese sono: Sabato 5, mercoledì 16 e mercoledì 30 marzo 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.