Oroscopo marzo 2022 Cancro

Oroscopo del mese di marzo 2022 per il segno Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

, marzo 2022 non sarà un mese da ricordare come tra i migliori della vostra vita. Soprattutto, sarete costantemente preoccupati ed ansiosi, anche se tutto sommato, saranno preoccupazioni per lo più immaginarie. Perciò, l'invito che vi faccio è di pensare con ottimismo. Ricordate che raccoglierete quello che avete seminato nei mesi precedenti, quindi, adesso cercate di seminare bene e mettete impegno in quello che fate. Questo sarà un periodo un po' duro, ma che potrebbe farvi gettare le basi per grandi eventi futuri.In campo affettivo vi sentirete agitati a causa di Venere e Marte che stanno girando in opposizione al vostro segno e che probabilmente vi faranno piangere per qualcosa del passato, sebbene non abbiate nulla da rimproverarvi. Oppure vi faranno sognare amori impossibili che vi sembreranno migliori di quello che avete in questo momento. Non vi dico di tornare con i piedi per terra perché non sarebbe corrispondente al vostro stato in questo momento, cercate almeno di apprezzare la relazione che avete con la vostra metà. Nella seconda metà di marzo, la vostra relazione migliorerà. Se siete ancora single, con la luna piena il 18 marzo, i sentimenti si faranno più intensi. Per voi sarà un vero turbine di emozioni che vi faranno diventare ancora più idealisti e innamorati. Fate attenzione perché qualcuno potrebbe approfittare della vostra bontà e voi potreste rimanere delusi.La luna nuova nei Pesci il 2 marzo vi sarà di sostegno alla realtà pratica della vostra vita. L'immaginazione vi porterà ad avere idee estremamente positive per i vostri impegni soprattutto se lavorate nel settore dell'arte. Prestate attenzione alle nuove proposte che vi saranno indicate nella prima metà del mese. Prendetevi del tempo per pensare. Confrontare le offerte con il più crudo realismo possibile se volete evitare qualche inganno. Nella seconda quindicina potrete finalmente portare a termine una situazione che avete in sospeso.Cercate di vedere la vita in rosa e il vostro ottimismo sarà rafforzato dalle stelle. Utilizzate più tempo per concentrarvi sulla vostra dieta, in questo modo riuscirete a liberarvi da alcuni disturbi digestivi che si stanno verificando da qualche tempo. Se sentite il bisogno di sviluppare la vostra resistenza muscolare, allora è giunto il momento di iniziare la pratica di uno sport. Soltanto, non chiedete troppo al vostro fisico, fate un'attività rilassante e cercate di non cedere alle golosità.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 2, venerdì 18 e domenica 27 marzo 2022.