Oroscopo febbraio 2022 Toro

Oroscopo del mese di febbraio 2022 per il segno Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

è una persona romantica e sensibile, ma a volte ha difficoltà a mostrare i propri sentimenti. A febbraio 2022, Mercurio, Venere, Marte e Plutone in trigono al vostro segno, vi inviteranno ad abbattere le barriere e vi aiuteranno a invertire questa situazione. Sarà un cambiamento che vi costerà un poco, dal momento che voi temete di cadere nel ridicolo manifestandovi come realmente siete. Insomma, avete davanti a voi una sfida da superare che non avrà nulla a che fare con la ragione, ma con il cuore.: A febbraio sarete indotti a risolvere alcune questioni sentimentali. Avrete l'appoggio di Venere che insieme a molti altri pianeti si trovano in buona posizione. Sarà una valida opportunità per porre fine alle delusioni. La vostra dolce metà potrà contare su di voi in quanto fonte di saggi consigli e soluzioni pratiche. Inoltre, grazie a Giove e Nettuno e poi il Sole in sestile alla vostra casa astrologica, sarete in grado di comprendere a fondo i vostri bisogni interiori. Riuscirete a spiegarvi attraverso le vostre emozioni. Se invece siete in cerca dell'amore, uscite per conoscere altre persone e un nuovo panorama apparirà davanti a voi. Avrete un buon aiuto dal cielo, perciò, approfittatene.: Questo è un periodo abbastanza complicato per quanto riguarda il settore lavorativo e professionale. Con il Sole e Saturno in quadratura, crescerà il malcontento, forse anche a causa dei recenti cambiamenti. Molto presto inizieranno a prendere forma nella Casa del Toro importanti trasformazioni. Sarete chiamati a fare qualcosa che non vi piace, che non vi lascia guadagnare ciò che meritate e che non vi consente di investire tutto il vostro potenziale. Troverete tutto questo inammissibile per voi che siete molto efficienti e precisi. Sebbene non amiate i cambiamenti, Jennaro vi invita ad accettare i cambiamenti in arrivo. Dalla terza settimana, con la Luna piena in Leone, comincerete a vedere uno spiraglio di luce.: In genere il Toro è conosciuto come pigro, in realtà non è così, avete solo bisogno di più tempo per riposare. Se avete intenzione di cambiare le vostre abitudini per migliorare la vostra immagine, ora è il momento di farlo. Con l'arrivo di febbraio avrete l'opportunità perfetta per iniziare uno sport o prendere serie iniziative per affinare il vostro aspetto. Non fatelo da soli, andate da un professionista il quale vi consiglierà la dieta alimentare più adatta a voi.: I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 5, mercoledì 16 e domenica 27 febbraio 2022.Scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store