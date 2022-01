Oroscopo febbraio 2022 Sagittario

Oroscopo del mese di febbraio 2022 per il segno Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

sarà alquanto deludente per molti nativi del Sagittario, poiché sarete costretti a mettere da parte alcune delle vostre convinzioni e adattarvi ai recenti cambiamenti. In ogni caso, a partire dalla seconda settimana sarete sotto i migliori auspici di buona parte dei pianeti del circolo zodiacale. Mercurio, Venere, Marte e Plutone saranno in sestile al vostro segno e vi appoggeranno nei progetti e nello sviluppo personale. Venere consentirà una gradevole armonia sentimentale così cara al vostro cuore vibrante.: A febbraio Venere tornerà a favorirvi e il suo sestile sarà utile per riprendervi dopo una piccola crisi emotiva. Anche Mercurio si troverà in ottima posizione, per cui la comunicazione con la vostra dolce metà sarà molto accattivante. Sarete sicuri di voi e più predisposti a vivere i vostri sentimenti. Una breve dissonanza di Saturno vi farà sentire il bisogno di mantenere la relazione con toni più sereni. Nella seconda parte di febbraio tutto diventerà più semplice in famiglia e la relazione affettiva migliorerà di giorno in giorno. I sagittari dal cuore solitario avranno più fascino e la possibilità di avvicinare una persona molto interessante. In ogni momento potrebbe accadere un incontro fantastico.: Mercurio vi consentirà di essere molto efficienti, soprattutto avrete buone idee. Inoltre, anche Venere vi sarà di aiuto e amplificherà le vostre opportunità. Se lavorerete duramente, sicuramente farete dei grandi progressi nel vostro ambiente lavorativo. All'inizio sarà alquanto stancante, poiché ci saranno molte responsabilità che vi estenueranno, ma vi abituerete e riguadagnerete la calma che vi appartiene. Affacciatevi alla finestra e guardate attentamente la luna piena del 16 febbraio in trigono al vostro segno, quindi, incrociate le dita ed esprimete un desiderio. Vi sarà concesso molto presto.: A livello di energie, potete procedere senza particolari problemi, ma dovete stare molto attenti a non mangiare troppo, perché la quadratura di Giove potrebbe portare dei problemi di peso. Non lasciate che nulla vi privi della tranquillità di cui avete bisogno e prendetevi cura di voi stessi. La pratica di uno sport è l'ideale in questo momento, così come anche la possibilità di fare lunghe passeggiate per trovare la serenità e l'armonia con voi stessi e con gli altri.: I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 4, mercoledì 16 e venerdì 25 febbraio 2022.