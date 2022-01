Oroscopo febbraio 2022 Pesci

Oroscopo del mese di febbraio 2022 per il segno Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

e Mercurio, Venere, Marte e Plutone in sestile alla vostra area zodiacale, formeranno una potente forza che durante il mese di febbraio 2022 vi aiuterà a intraprendere la giusta direzione. Voi Pesci sarete capaci di rinascere dalle vostre ceneri proprio come la fenice e affronterete le vicissitudini che il destino ha preparato per voi. Tuttavia, Saturno e Urano causeranno vari contrattempi che saranno comunque dissolti dagli influssi benefici di Venere. I vostri pensieri e il vostro cuore saranno interessati al romanticismo.: È probabile che nella prima settimana di febbraio manteniate quella propensione sospettosa che fa così tanti danni poiché vi impedisce di rilassarvi e divertirvi, ma a partire dalla seconda settimana, con l'appoggio dei pianeti veloci, sarete in grado di liberarvi dalle paure e vi abbandonerete all'amore gioendo dell'affetto della vostra dolce metà come non avete mai fatto finora. L'importante è che non esageriate di fronte a possibili fraintendimenti causati dalla dissonante posizione di Saturno. Non siate gelosi come al solito, perché questi atteggiamenti generano conflitti che non hanno motivo di esistere. Contate fino a dieci, rilassatevi ed evitate di angosciarvi.: Saturno ci mette lo zampino e vi chiede un maggiore impegno. Intanto, Mercurio sta formando un sestile molto armonico e vi spinge a elaborare piani per risolvere problemi e guadagnare denaro. Cercate di superare lo scetticismo, perché tutto può essere affrontato con successo e voi potrete di nuovo conquistare il mondo. Sia che siete lavoratori autonomi o professionisti, oppure dipendete da terzi, compirete importanti cambiamenti nella vostra vita lavorativa. Sarete costruttivi e porterete la vostra attività alla crescita e alla prosperità. Fidatevi del vostro intuito in quanto è una delle vostre armi più potenti. Il successo sarà al vostro fianco.: In genere, quando la tensione aumenta, i Pesci sono seriamente a rischio di esaurimento. I malesseri sono battaglie che il corpo combatte contro le tensioni ed esiste una relazione diretta tra le indisposizioni e conflitti psichici. Quindi, a meno che non manteniate la calma, a soffrirne sarà il vostro benessere. Se volete stare meglio, parlate dei vostri problemi con persone di fiducia o professionisti qualificati che sono in grado di potervi aiutare. Potrete evitare gli stati nervosi bevendo tisane sedative come camomilla, tiglio o passiflora.: I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 7, venerdì 18 e domenica 27 febbraio 2022.Scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store