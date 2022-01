Oroscopo febbraio 2022 Leone

Oroscopo del mese di febbraio 2022 per il segno Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

, sarete pronti a lasciare che il nuovo entri nella vostra vita. Intanto, Mercurio, Venere, Marte e Plutone si preparano a transitare in quinconce alla vostra costellazione e a voi già arriva forte l'impulso di realizzare i vostri obiettivi. In generale, siete in un buon momento in cui non vi mancheranno le energie, grazie anche a Giove e Nettuno che vi trasmetteranno una grande capacità di improvvisazione.: Voi leoni vi dedicate con tale trasporto nella vostra sfera affettiva che è veramente difficile non lasciarsi trascinare in una magica connessione di due cuori che si fondono in modo sorprendente. Molto presto riceverete una gradevole sorpresa che vi illuminerà. Ciò che vi preoccupa e vi toglie il sonno la notte, si risolverà in modo felice e soddisfacente. Voi sapete come e quando correggere i vostri difetti. Quando vi renderete conto che state compromettendo la vostra relazione, dovrete solo controllare i vostri impeti e l'impulsività. Se siete ancora privi dell'altra metà, siate pronti a incontrare la persona che vi completerà. L'amore irromperà nella vostra vita con grande intensità.: Durante la prima settimana di febbraio, quando Giove s'incontra con Nettuno, per voi del Leone si presenterà un'incredibile opportunità per portare la vostra attività o la carriera a un livello superiore. Quindi, aspettatevi riconoscimenti e promozioni, purché agiate con cautela, sapendo che i risultati saranno visibili solo nel tempo. Se siete alla ricerca di un lavoro, cercate di sfruttare la prima quindicina del mese e in particolare i primi dieci giorni, dopodiché Mercurio transiterà in opposizione al vostro segno e per voi potrebbero insorgere dei problemi. Perciò, se dovete accettare un contratto o un accordo, oppure dovete scegliere tra più opportunità di lavoro, fatelo all'inizio di febbraio con il Sole che vi trasmette ottimismo.: Voi leoni dovreste concentrarvi maggiormente sulle questioni di salute e non metterle in secondo piano come se fossero meno importanti. Senza benessere fisico e mentale non sarete in grado di fare nulla di buono. L'oroscopo di Jennaro vi invita ad allontanarvi dalle persone negative, saprete chi sono perché quando siete con loro aumenta il vostro livello di tensione e vi fa male la testa. Non trascurate la dieta, il riposo e il sonno.: I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 1, mercoledì 16 e sabato 26 febbraio 2022.