Oroscopo febbraio 2022 Gemelli

Oroscopo del mese di febbraio 2022 per il segno Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

che nei primi giorni di febbraio avvertirete momenti di stanchezza. A causare qualche problema a voi Gemelli sarà proprio Mercurio, il vostro pianeta governatore, che nella prima settimana del mese girerà in moto retrogrado. Non potrete nemmeno contare sull'appoggio di Venere, per cui c'è la possibilità che sorgano alcuni conflitti sia nel settore lavorativo, sia in campo personale e affettivo. A riequilibrare un po' le cose, in attesa che il vostro governatore riprenda il moto diretto, ci penserà il grande Giove in posizione piuttosto favorevole.: Non appena comincerà il mese di febbraio, una relazione che finora vi ha reso felici inizierà a diventare un ostacolo alla vostra libertà. Scappare non servirà, e poi, dalla seconda settimana comincerete a vedere una luce alla fine del tunnel e per voi inizierà una fase molto più tenera a livello affettivo, poiché Venere si muoverà in quinconce alla vostra costellazione. Sarete in grado di affrontare e risolvere quei piccoli equivoci che non mancano mai all'interno di una coppia. Se invece dovete corteggiare qualcuno, Jennaro vi consiglia di sfruttare la seconda quindicina, giacché avrete migliori possibilità di successo. Giove proteggerà la vostra vita sentimentale e qualche Gemelli solo potrebbe anche decidere di trovare compagnia.: Dopo una breve fase di stallo, Mercurio e Marte vi riempiranno di vitalità e dinamismo. Sarete più risoluti e veloci e con una visione strategica molto più ampia. Potrete finalmente scrollarvi di dosso la pesantezza di Saturno. Questo significa che gioirete di quel sano tarlo di irrequietezza che vi farà tornare in azione. I Gemelli che lavorano in proprio faranno affari di successo poiché motivati da una grande ispirazione. Coloro che lavorano in relazione di dipendenza riusciranno a gestire le loro attività con intelligenza. Presto tutto si aggiusterà e la vita riprenderà come prima.: Tenete d'occhio il vostro benessere specialmente nei primi giorni di febbraio e assicuratevi di riposare a sufficienza. Un paio di pianeti lenti stanno formando degli aspetti dissonanti nella vostra area zodiacale, sebbene, in generale, questo non sarà sufficiente a causare seri problemi. La dieta sarà molto importante per voi. Potrete alleviare i vostri problemi di salute semplicemente facendo attenzione a ciò che mangiate. Se avete dubbi, fatevi consigliare da un professionista nutrizionista.: I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 4, martedì 15 e lunedì 28 febbraio 2022.Scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store