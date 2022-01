Oroscopo febbraio 2022 Cancro

Molti cambiamenti stanno arrivando per voi del Cancro. In questo momento così difficile riuscirete a trovare la stabilità per cui state lottando.

Oroscopo del mese di febbraio 2022 per il segno Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

sono entrambi in trigono al vostro segno e vi avvolgono in un'aura avvincente che vi avvicina al vostro io più distante e dubbioso. Il mese di febbraio 2022 inizierà mettendo in risalto le qualità migliori del Cancro. Vi sentirete allegri ed entusiasti a volte senza conoscerne il motivo. Ciò nonostante, Jennaro suggerisce una certa cautela, poiché ci sono molte opposizioni nel vostro oroscopo che potrebbero offuscare le vostre emozioni.: Nei cancerini la seduzione ha qualcosa di magico e inspiegabile che induce le persone intorno voi a cadere letteralmente ai vostri piedi. Durante il mese di febbraio questa vostra peculiarità aumenterà, soprattutto dopo la prima metà del mese, quando Venere sarà di buon aspetto verso la vostra area zodiacale. Nonostante ci sarà lo zampino di Saturno che proverà a generare occasioni di incertezza, la protezione da parte della dea della bellezza ma soprattutto l'appoggio del re degli dei, saranno così forti che sarete sempre di buonumore e pieni di ottimismo. Se state cercando un modo per corteggiare la persona che ha rubato il vostro cuore, questo è il momento più adatto per passare all'azione.: Ci sono favorevoli aspetti planetari associati alla vostra area di lavoro che renderanno il mese di febbraio un periodo abbastanza produttivo. Con la Luna nuova all'inizio del mese, vivrete una vera rinascita lavorativa o il vostro momento professionale più felice, poiché potrete realizzare un progetto interessante che avrà un grande successo. Inoltre, Giove e Mercurio vi offriranno buone energie fisiche e mentali che vi consentiranno di lavorare con calma sulle vostre idee. Ovviamente, la cosa migliore è che valutiate tutte le variabili prima di realizzarle, ricordate che prevenire è sempre meglio che rimpiangere.: Potreste sentirvi un po' a disagio soprattutto nelle giornate centrali del mese di febbraio a causa di Marte e Plutone in opposizione alla vostra area zodiacale, ma non dovete confondere le tensioni dovute a circostanze reali da quelle patologiche che contraddistinguono il vostro segno. Angoscia e paura saranno i vostri nemici implacabili. Per evitare di arrendervi a queste sensazioni, basterà fare un po' di attività fisica che vi aiuti a rafforzare la vostra autostima.: I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 1, domenica 13 e lunedì 21 febbraio 2022.Scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store