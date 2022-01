Oroscopo febbraio 2022 Bilancia

Oroscopo del mese di febbraio 2022 per il segno Bilancia

(23 febbraio ~ 22 ottobre)

delle caratteristiche insite nei nativi della Bilancia è di cercare d'arrivare a una posizione sociale solida e stabile poiché sapete che solo così potrete permettervi di vivere una vita agiata e piena di comodità. Grazie alla vostra proverbiale diplomazia, a febbraio 2022 riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi e gioirete del meritato successo. Quando ciò avverrà, sarà un momento di vera soddisfazione.: Venere, il vostro pianeta governatore, orbiterà per buona parte del mese di febbraio nella vostra area zodiacale riservata alle relazioni affettive. Questo vi aiuterà ad acquisire una maggiore sicurezza in voi stessi. Nello stesso tempo, la realtà familiare sarà piena di momenti felici e indimenticabili. Sul piano dei sentimenti ci sarà una buona comprensione con la vostra dolce metà. Molti di voi vorranno trascorrere più tempo con la persona amata. Le dolcezze e la gioia della vita di coppia vi faranno dimenticare i dispiaceri. Se siete ancora single, è molto probabile che prima della fine del mese, per alcuni di voi lo status sociale di celibe possa subire un cambiamento.: Riguardo alla vostra attività lavorativa, febbraio sarà un mese molto favorevole nonostante sul principio si potrebbero verificare dei malintesi con il vostro superiore o datore di lavoro. Tutto si risolverà in modo rapido e le energie attive dello zodiaco propenderanno a vostro favore. La comunicazione con i colleghi sarà buona. Avrete inoltre più chiarezza nel prendere decisioni, ma dovrete riflettere con molta attenzione prima di arrivare a delle conclusioni. Esaminate bene le possibilità che vi si presentano e poi andate avanti, con decisione, ma senza fretta.: A causa dei molteplici impegni di questo mese, può darsi che abbiate pochissimo tempo per prendervi cura del vostro benessere, il che può voler dire che rischiate di incorrere in alcuni problemi di salute. Cercare di rilassarvi e prendetevi cura di voi. È qualcosa che dovreste fare come presupposto prioritario se non volete che il vostro benessere ne soffra. Evitate l'eccesso di caffè e alcolici.: I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 7, mercoledì 16 e sabato 26 febbraio 2022.