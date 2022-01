Oroscopo febbraio 2022 Ariete

Oroscopo del mese di febbraio 2022 per il segno Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

e possibili blocchi possono sopraggiungere a febbraio, giacché Mercurio, Venere, Marte e Plutone stanno formando una quadratura assai dissonante. Perciò, sarà meglio che nei prossimi 28 giorni evitiate di cedere alle critiche e ai pettegolezzi. Tuttavia, nonostante alcuni ostacoli, la vostra marcia verso le soddisfazioni sociali continuerà sulla buona strada grazie all'ingresso di Giove nei Pesci, in semi-sestile al vostro segno, che trasmetterà ottimismo e fiducia in voi stessi.: Sentimentalmente, il mese di febbraio inizierà non troppo bene per l'Ariete a causa di diversi pianeti che stanno scombinando il vostro oroscopo, tra cui Mercurio e Venere, in posizione ampiamente negativa poiché in quadratura con voi. Tutto questo si traduce che chi vive una storia d'amore già complicata, dovrà stare molto attento ed evitare inutili conflitti che potrebbero compromettere la relazione. È necessario fare attenzione alle parole perché anche Marte, il vostro governatore, si trova in una posizione astrologica complicata. Perciò, sotto questo cielo sarà meglio fare attenzione ai battibecchi. Non sottovalutate le parole pungenti che possono creare complicazioni. I cuori solitari potrebbero facilmente ottenere un rifiuto ai loro tentativi di approccio.: Riguardo alle attività e la professione, febbraio sarà un mese alquanto interessante. Sebbene Mercurio sin dalla prima settimana non sarà bendisposto, il buon Giove consentirà di vivere un periodo davvero vantaggioso in cui le circostanze per ottenere dei buoni risultati saranno piuttosto concrete, così come la possibilità di trovare un buon impiego. Se siete molto giovani e state cercando di un lavoro, questo è un momento favorevole per superare un esame o un colloquio importante. Lo stesso vale se dovete investire denaro nell'acquisizione o la ristrutturazione di una proprietà. Cercate solo di valutare attentamente le spese.: In generale avrete una buona salute, tuttavia, potreste manifestare improvvisi cambiamenti di umore e/o atteggiamenti che mostrino ansia e nervosismo. Sarà essenziale dedicare un po' di tempo al riposo. Importante è anche la questione del peso forma, perché è possibile che nelle settimane passate abbiate assunto una certa tendenza a mettere qualche chilo in più. In questo caso, una dieta ben bilanciata sarà essenziale per l'Ariete.: I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 2, sabato 19 e lunedì 28 febbraio 202