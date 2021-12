Oroscopo gennaio 2022 Vergine

Oroscopo del mese di gennaio 2022 per il segno Vergine

(23 agosto ~ 22 gennaio)

in trigono alla vostra area zodiacale per gran parte del mese di gennaio, subirete alcuni ritardi dovuti all'opposizione di Nettuno nei Pesci, per cui dovrete fare appello a tutta la lucidità e l'assennatezza insita nella Vergine. Gli ostacoli che il pianeta delle visioni e delle chimere metterà sul vostro cammino, vi porteranno un susseguirsi di alti e bassi, ma questo per voi può anche essere un'opportunità per crescere. È giunto il tempo di realizzare i vostri sogni.Alcune insicurezze possono mettere in pericolo la vostra relazione con l'altra metà. Essere al vostro fianco in un momento come questo non sarà per niente facile. Sono giorni difficili per tutti, ma voi ora siete pronti a uscirne con l'aiuto di Venere che a metà gennaio ritorna a girare in moto diretto, per cui, accordi e complicità nei legami con il partner saranno migliorati. Grazie alla dea della bellezza sarete più predisposti all'amore e pronti ad ascoltare l'altra persona con maggiore cordialità e delicatezza. Non avreste mai immaginato che l'amore potesse avere così tanti volti. Forse dovreste soltanto affrontare una serie di decisioni che fino ad ora non avete avuto il coraggio di prendere.Il tema delle attività è qualcosa che in questo momento passa in secondo piano. Ciò che v'interessa adesso sono gli altri aspetti della vostra vita e che sono direttamente o indirettamente collegati con il vostro lavoro. Tutto finisce per essere possibile, soprattutto quando la realtà supera l'immaginazione e ciò che sembrava instabile adesso è stabile. Fate un esame del vostro percorso di carriera e troverete alcune cose che dovrete modificare per raggiungere i vostri obiettivi. Non accettate accordi poco chiari, perché potreste perdere del denaro. Vi presenteranno proposte di ogni tipo; non lasciatevi trasportare dalla tentazione e verificate il grado di serietà di chi le propone.Il freddo del mese di gennaio è sempre un momento preoccupante per tutti, perché significa il ritorno di alcuni malesseri di stagione. Una dieta più equilibrata, ricca di cereali e frutta, vi restituirà energia e vitalità. Se avete difficoltà ad addormentarvi, non lasciate che il disagio cresca, iniziate un'attività che vi rilassi. Camminare all'aria aperta e stare a contatto con la natura gioverà al vostro metabolismo e all'umore.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 8, sabato 22 e lunedì 31 gennaio 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.