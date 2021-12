Oroscopo gennaio 2022 Toro

Oroscopo del mese di gennaio 2022 per il segno Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

che siete nati nel segno del Toro niente vi rende più motivati dell'adattamento a una nuova evoluzione. A gennaio 2022, il Sole, Mercurio e Venere in trigono alla vostra area zodiacale stimoleranno le vostre qualità di pazienza e responsabilità, mentre il sestile di Giove vi ispirerà pensieri positivi. Anche Marte, in trigono, è in ottima posizione. Sarete più concreti che mai. Vi troverete a dover prendere decisioni difficili da accettare e che causeranno reazioni avverse tra i vostri amici e in famiglia.Il Toro non s'innamora molto facilmente, ma quando succede, entrate in una comprensione profonda. Per questo motivo una delusione lascerebbe posto a una sensazione di sconfitta e, in questo caso, la vostra sfiducia aumenta e vi blocca. In ogni caso, a gennaio non ci sarà niente di tutto questo, poiché riacquisterete il piacere di avere vicino le persone che amate. Lasciatevi trasportare dal vostro intuito quando esprimete i vostri sentimenti, non diffidate della sincerità dell'altro/a, dimenticate le brutte esperienze e scommettete di nuovo sull'amore. Fate attenzione ai pettegolezzi, ci sono persone interessate al fallimento della vostra relazione. La vostra metà esige più attenzioni, non trascuratela, è necessario mettere in primo piano l'affetto.Molte cose sono cambiate in questi giorni. L'importante è non lasciarsi prendere dal panico. Alcune aziende hanno preso dei provvedimenti e durante questo periodo potrebbero aver dato la possibilità di lavorare a distanza. Nel vostro caso può essere essenziale trovare un modo più veloce ed efficace di comunicare con la vostra società o impresa. In questo modo potreste continuare a occuparvi delle vostre attività. Essere preparati a tutto vi darà fiducia e vi farà sentire bene. Se siete in cerca di nuovi orizzonti lavorativi, assicuratevi di partecipare a tutti gli inviti che vi vengono offerti, sarete in grado di stabilire contatti che vi avvantaggeranno.Il sonno è l'ago che indica il vostro grado di benessere. Riposare correttamente significa prendervi cura della vostra salute, soprattutto di quella mentale. Anche il movimento fisico è indispensabile in queste settimane. Verso la metà del mese di gennaio noterete che le vostre energie tendono a diminuire, non preoccupatevi, prendetevi del tempo per riposare e riacquisterete rapidamente vitalità. Una gita in campagna con i vostri cari sarà il miglior rimedio per ritrovare la gioia perduta, non rimandate.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 2, lunedì 10 e sabato 29 gennaio 2022.