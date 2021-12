Oroscopo gennaio 2022 Sagittario

Oroscopo del mese di gennaio 2022 per il segno Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

Oroscopo dell'amore per il segno Sagittario:

Oroscopo del lavoro per il segno Sagittario:

Oroscopo della salute per il segno Sagittario:

Oroscopo della fortuna per il segno Sagittario:

comincia per voi sagittari un periodo assai positivo. Il Sole, Mercurio e Venere in sestile al vostro segno vi porteranno interessanti novità sia in campo affettivo sia nel settore lavorativo. Mentre il dio alato vi aiuterà nella vita pratica conferendovi una migliore comunicazione, la dea dell'amore esalterà il vostro fascino rendendovi più attraenti. Giove e Nettuno porteranno aria fresca nella vostra vita e sarete più attenti ai vostri bisogni interiori.Gennaio 2022 sarà un mese di successi sul piano sentimentale e affettivo, poiché sarete favoriti dalla presenza di Venere in sestile armonico alla vostra area zodiacale. Il vostro momento più sospirato è al calar della notte, quando nella tranquillità più assoluta voi potete concentrarvi sulla vostra dolce metà per sentire il suo respiro e perfino il battito del suo cuore che sembra farsi sempre più forte. Cercate di calmare i vostri impulsi, non potete avere sempre ragione, lei/lui non sarà disposto/a ad accettare i vostri capricci. Non trascurate i vostri obblighi e prestate attenzione ai problemi che sorgono. La famiglia ha bisogno della vostra presenza quando ci saranno da risolvere i problemi domestici. Se avete figli, cogliete l'occasione per mostrare loro il vostro amore. Se siete single, la vostra natura libera e il vostro desiderio d'indipendenza, possono rovinare l'inizio di una relazione.Mercurio in sestile al Sagittario vi aiuterà a stabilire contatti di lavoro molto utili per l'immediato futuro. Potete piegare le braccia e aspettare comodamente un miglioramento, oppure fare un importante passo in avanti e iniziare ad agire. Non rinunciate agli spazi che avete conquistato con impegno e dedizione. Indirizzate tutti i vostri sforzi per consolidare le vostre strategie su questioni che vi coinvolgono direttamente. Allontanatevi dalle situazioni di conflitto e cercate di rimanere fuori da discussioni che non vi riguardano personalmente. Quando organizzate i vostri progetti, delegate ad altri ciò che non potete fare e concentratevi su ciò che è più urgente.Gli sport sono il vostro forte, ma possono anche portare a incidenti. È il momento di calmare i vostri slanci per non correre rischi inutili. In questo mese di gennaio potreste soffrire di disturbi digestivi, perciò, cercate di non esagerare con cibi e bevande. Gli infusi naturali vi aiuteranno a calmare le vostre ansie. Se la tensione aumenta, praticate esercizi di rilassamento, vedrete come il clima migliorerà sensibilmente.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 5, venerdì 21 e sabato 29 gennaio 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.