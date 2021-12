Oroscopo gennaio 2022 Pesci

Oroscopo del mese di gennaio 2022 per il segno Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

Oroscopo dell'Amore per il segno Pesci:

Oroscopo del lavoro per il segno Pesci:

Oroscopo della salute per il segno Pesci:

Oroscopo della fortuna per il segno Pesci:

che a gennaio 2022 colpirà duramente i Pesci. Tuttavia, con determinazione e tenacia sarete in grado di superare gli ostacoli e riuscirete a soddisfare alcune delle vostre aspirazioni, soprattutto in area familiare. Il vostro spirito indomito prenderà ogni imprevisto come una sfida e trarrete esperienza da ogni sconfitta. Le persone che vivono con voi avranno l'opportunità di conoscere un'altra persona, poiché di fronte alle avversità diventerete più teneri e affettuosi.In questo primo mese dell'anno la situazione sentimentale sarà buona anche se piuttosto complicata. Mercurio viaggia molto vicino a Nettuno per quasi tutto il mese di gennaio, ma inizia a girare retrogrado dalla seconda settimana, il che suggerisce ritardi o malumori nella relazione. Una frustrazione che può essere terribile a seconda di come l'affronterete. Inoltre, anche Venere si trova tuttora in moto retrogrado, per cui non sarà così romantica, ma almeno vi consentirà di vivere la vostra storia d'amore in modo tranquillo e sereno. Se siete single, potrete trovare la vostra metà nei luoghi dove si svolge attività spirituale: in chiesa o durante una riunione di beneficenza.Riguardo al lavoro, in questo momento il ruolo della vittima non vi si addice. Dovrete cercare di essere più propositivi, soprattutto nei primi giorni dell'anno, perché le persone che lavorano al vostro fianco sono un po' stanche di tirarvi su il morale quando dovreste essere voi a portare energia positiva nel vostro ambiente lavorativo. Decidete adesso di cambiare atteggiamento e cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno. Vi renderete conto che la situazione è molto migliore di quanto pensiate. Festeggiate la vostra fortuna di essere circondati da persone che vi amano.In merito alla salute, i vostri rischi già sono abbastanza alti, perciò sarà meglio evitare di sfidare la sorte esponendovi a ulteriori incognite. Se siete vicini a persone anziane, trovate un modo per proteggere voi e loro. L'igiene è un fattore da considerare, ma non l'unico. Fareste bene ad ascoltare con attenzione i consigli di una persona che vi capisce più di chiunque altro. Vi aiuterà a trovare il modo di calmare le vostre inquietudini.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 2, giovedì 20 e lunedì 31 gennaio 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.