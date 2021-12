Oroscopo gennaio 2022 Leone

Oroscopo del mese di gennaio 2022 per il segno Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

si stanno spostando a occidente dell'eclittica zodiacale, compreso il Sole che vi governa. In questa circostanza, il messaggio che vi inviano le stelle è molto chiaro: le vostre maniere e gli atteggiamenti tipici del Leone, a gennaio 2022 non funzioneranno. A quanto pare, questo non è proprio il mese adatto per imporre la vostra volontà, perciò, per il vostro bene, sarà meglio che non forziate gli eventi.All'inizio del nuovo anno ci sarà un grande spostamento del potere stellare. Dalla metà inferiore dello zodiaco, i pianeti si trasferiranno nella metà superiore. Questo significa che sarà meglio focalizzare la vostra attenzione sulle questioni familiari, affettive ed emotive. Anche perché Mercurio sta per iniziare il suo moto retrogrado in opposizione al vostro segno. Quando il pianeta della comunicazione è in retrogradazione, il consiglio che vi posso dare è di agire con cautela nel momento in cui vi relazionate con la vostra metà cercando di fare il possibile per compiacerla. Di fronte a tale situazione, non vi resta che approfittare di questa pausa forzata per consolidare il vostro legame con il partner.Riguardo alle attività, da qualche tempo tutto è rallentato. Chiaramente, ciò che sta accadendo non succede solo a voi, è qualcosa che capita a tutti in generale. È difficile pensare che presto tutto tornerà come un tempo. Molte cose potrebbero cambiare ma voi non dovrete avere paura dei cambiamenti. Riceverete l'aiuto da una persona che apparirà inaspettatamente nella vostra vita. Non abbiate timore di chiedere ciò di cui avete bisogno. Seguite i suoi consigli, vi porteranno verso nuovi orizzonti pieni di possibilità. Se state cercando lavoro, adesso avrete successo, ma dovrete prestare attenzione, perché potrebbero esserci delle false opportunità.Gli influssi di Saturno in opposizione alla vostra area possono scompensare la pressione sanguigna. Sarà bene, quindi, fare qualche controllo medico. Fate un po' di movimento ed evitate di mangiare salato. Anche il fatto di pensare in modo ottimistico, può farvi sentire particolarmente bene. Questo non è il momento di perdere la speranza. Prendetevi cura della vostra salute iniziando a darvi il valore che meritate. Se lo vorrete, finirà per accadere.I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 4, giovedì 20 e domenica 30 gennaio 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.