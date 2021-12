Oroscopo gennaio 2022 Gemelli

Oroscopo del mese di gennaio 2022 per il segno Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

, grazie a Mercurio e Saturno in trigono al vostro segno che vi aiuteranno a superare le battute d'arresto causate dalla brutta quadratura di Giove nei Pesci. Inoltre, presto Marte non sarà più in opposizione e vi darà più di un'opportunità per trasformare in realtà le vostre attese. Trascorrerete questo primo mese del 2022 più freschi e vivaci, e con molto senso dell'umorismo.In questo momento Giove può essere fonte di tensione, ma grazie a Venere e successivamente anche per merito di Mercurio, troverete il buon dialogo e un'amorevole comprensione con il partner. Non badate alle dicerie e ai pettegolezzi della gente. Qualcuno cercherà di seminare dubbi e sfiducia nel vostro cuore. Smettetela di pensare solo a voi stessi e prestate attenzione alla lunga lista di lamentele a cui dovrete rispondere per evitare ulteriori lamentele. Sappiate dimostrare di cosa siete capaci di fare per i vostri cari. Sostenerli è uno dei compiti speciali che dovrete affrontare. Se siete single, molto presto una persona cambierà la vostra quotidianità e il vostro modo di pensare.Tutto ciò che intraprenderete in questo mese di gennaio 2022, richiederà molto sforzo. Questo non significa che tutto quello che sta succedendo sia negativo, ma sono semplicemente delle circostanze da affrontare in modo differente dal solito. Focalizzate le vostra attenzione sulle nuove attività che vi son state assegnate. Avrete diverse strade da intraprendere, la scelta dipenderà solo da voi. Ci sono collaboratori che non si fidano completamente delle vostre scelte e si opporranno alle vostre decisioni. Per convincerli, non vi resta che perseverare nei vostri progetti e alla fine i risultati vi daranno ragione.Se c'è una cosa che dovrete imparare in questi giorni, è di non mangiare troppo. Una buona dieta è il fulcro essenziale per ottenere il benessere fisico e mentale. Provate a cucinare nel modo più sano possibile. Non abusate della friggitrice o di prodotti industriali contenenti alte dosi di olio. Affrontare determinati momenti con un sorriso, può offrirvi maggiori possibilità di benessere.I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 10, sabato 22 e domenica 30 gennaio 2022.