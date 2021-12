Oroscopo gennaio 2022 Capricorno

Oroscopo del mese di gennaio 2022 per il segno Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

Oroscopo dell'amore per il segno Capricorno:

Oroscopo del lavoro per il segno Capricorno:

Oroscopo della salute per il segno Capricorno:

Oroscopo della fortuna per il segno Capricorno:

una grande energia vitale e buon umore per la maggior parte del mese di gennaio 2022 grazie al Sole, Mercurio, Venere e Plutone che, assieme a Marte (più tardi), saranno tutti Capricorno. Inoltre, il vostro pianeta governatore Saturno si trova in buona posizione e vi renderà più audaci e dinamici. Tuttavia, la Luna Nuova nel segno nella prima settimana potrebbe mettervi ansia e nervosismo. Correte il rischio di entrare in un giro vizioso di sfiducia che renderà più difficile la convivenza con le persone.In ambito sentimentale, gli innamorati di segno Capricorno sono molto esigenti e alquanto perfezionisti. Voi mettete chiunque sotto la lente d'ingrandimento, per questo motivo molto spesso vi è difficile andare d'accordo con gli altri. Nondimeno, nei prossimi giorni i vostri sentimenti si faranno man mano più intensi. Vi sentirete particolarmente vicini alla vostra dolce metà. Sarete più sensibili e concilianti che mai. Una realtà che fino a ieri non avevate nemmeno immaginato di sperimentare. Ovviamente, potrete vedere tutto ciò come un punto debole o forte a seconda di come oscilleranno le vostre emozioni.Nonostante la situazione lavorativa attuale non dia molto spazio alle speranze, dovreste cominciare a prendere delle decisioni importanti su situazioni che potreste non aver mai immaginato che potessero entrare nella vostra vita. C'è un nemico invisibile là fuori, ma al vostro fianco c'è una persona che vi aiuterà a realizzare i vostri progetti a dispetto di tutte le avversità che vi circondano. Il futuro non sarà così brutto come a volte è dipinto e potrebbe anche finire per essere migliore.Riguardo al benessere, le battaglie che affronterete in questi giorni saranno piuttosto difficili. Non si sa mai come ci si comporta di fronte alle avversità, ma oggi saprete di cosa siete veramente capaci. Durante questo mese potreste trovarvi ad offrire il vostro aiuto a una persona vicina che si trova in una situazione non molto facile. Le tensioni cui sarete sottoposti e alcune circostanze vi renderanno più forti e consapevoli di quanto può essere vulnerabile l'essere umano.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 6, venerdì 21 e domenica 30 gennaio 2022.