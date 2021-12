Oroscopo gennaio 2022 Cancro

Oroscopo del mese di gennaio 2022 per il segno Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

voi del Cancro sarete protagonisti di importanti cambiamenti in ambito personale, lavorativo e sociale. Grazie ai benefici influssi di Giove in trigono armonico alla vostra area zodiacale, vivrete momenti indimenticabili in compagnia delle persone che amate. Ci sono ottimi aspetti astrali che vi faranno rilassare e divertire. Si allenteranno le tensioni. Alcuni di voi decideranno di fare un viaggio di piacere.Voi nativi Cancro siete degli innamorati fedeli ma a volte un po' volubili. Amate perdutamente e improvvisamente andate via senza nemmeno un preavviso. Tra pochi giorni Venere riprenderà il suo moto diretto e vi spingerà ad apprezzare le cose che avete in questo momento. Nonostante qualche battuta d'arresto, potrete finalmente trovare affiatamento e collaborazione. Se ancora non avete trovato la vostra anima gemella, vi sentirete al settimo cielo, poiché è facile che conoscerete una persona che toccherà i vostro cuore. I vostri doni naturali, come il magnetismo e la seduzione, vi renderanno più attraenti che mai, permettendovi di conquistare chiunque vogliate.Molti cancerini a gennaio risolveranno i problemi di lavoro in sospeso. Varrà la pena di portare a termine i vostri obiettivi, poiché otterrete vantaggi economici significativi. Tuttavia, affinché tutto vada per il verso giusto, dovrete agire con attenzione. Chi lavora in relazione di dipendenza trascorrerà un periodo ricco di riconoscimenti e successi. Riceverete i consensi dai vostri superiori per il buon lavoro svolto. Le ricompense abbonderanno e con l'aumento delle entrate in denaro potrete risolvere i vostri problemi. Ciò vi consentirà di condurre una vita più tranquilla.In merito al benessere, voi Cancro avete sempre avuto un concetto un po' onirico della vita. In queste quattro settimane di gennaio, a causa di influssi planetari disarmonici, le difese organiche verranno abbassate. Andare dal medico per un consulto sarà importante. Inoltre, controllate le vostre abitudini e prendetevi cura degli sbalzi di temperatura. Mangiate sano e approfittate delle passeggiate all'aria aperta. Tutto questo vi riempirà di energia.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 6, venerdì 14 e venerdì 28 gennaio 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.