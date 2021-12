Oroscopo gennaio 2022 Bilancia

Oroscopo del mese di gennaio 2022 per il segno Bilancia

(23 gennaio ~ 22 ottobre)

Oroscopo dell'amore per il segno Bilancia:

Oroscopo del lavoro per il segno Bilancia:

Oroscopo della salute per il segno Bilancia:

Oroscopo della fortuna per il segno Bilancia:

costringeranno i nativi Bilancia a mettere i piedi per terra e ad affrontare una realtà che è difficile per molti. Mercurio, il pianeta ispiratore, e Venere il vostro governatore, ruotano in quadratura alla vostra area zodiacale, per cui non saranno di buon aspetto. Questo significa che le risposte che state aspettando, in campo affettivo, sociale e professionale, tarderanno ad arrivare, ma tutto ciò non frenerà il desiderio che avete di raggiungere i vostri obiettivi.Il cielo di gennaio 2022 non è molto favorevole, perciò il panorama affettivo sarà in qualche modo offuscato e voi non sarete in grado di capire che cosa vi sta succedendo. Da un lato il sestile di Marte vi renderà più attraenti, mentre dall'altro lato Saturno amplificherà possibili tensioni già presenti nel vostro cuore. Evitate discussioni inutili che vi faranno precipitare in un conflitto difficile da superare. Se volete rafforzare il vostro legame con il partner, date libero sfogo alle vostre sensazioni e sperimenterete un cambiamento fondamentale. Se siete ancora single, molto probabilmente l'amore busserà alla vostra porta, ma sarà bene chiarire i vostri sentimenti prima di entrare in una relazione che non vi soddisfa.Le attività lavorative saranno un'importante valvola di sfogo per molti Bilancia, soprattutto in un momento come questo in cui sapete che dovete dare il meglio. Sarete sempre gli stessi di prima, ma con la mente puntata a pensare al lavoro in modo totalmente differente. Siate pronti ad affrontare le sfide che si presenteranno durante questo il mese di gennaio. Non lasciate che nessuno vi faccia credere che tutto questo non sia possibile. È giunto il momento di prestare attenzione a ciò che avete sempre considerato una priorità. Il futuro non è così brutto come qualcuno vorrebbe dipingerlo e può anche finire per essere migliore di quanto crediate.Riguardo alla salute, la mancanza di concentrazione può portarvi a pensare a tutte le cose brutte che sono accadute. Guardare la televisione per distrarvi va bene, ma potrebbe anche scoraggiarvi se ascoltate solo le cattive notizie che escono durante i notiziari il giorno. Non lasciate che le vostre emozioni lavorino contro di voi. Se vi prende l'angoscia, rivolgetevi ai vostri amici, non isolatevi, perché servirebbe solo ad aggravare la situazione.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 2, venerdì 14 e mercoledì 26 gennaio 2022.