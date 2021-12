Oroscopo gennaio 2022 Ariete

Oroscopo del mese di gennaio 2022 per il segno Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

Mercurio inizierà un lungo e lento transito in quadratura alla vostra area zodiacale. Da questa posizione il pianeta del pensiero vi renderà più imprudenti e avventati. Nemmeno Saturno ha un bell'aspetto, perciò vi rallenterà e vi farà riflettere su ogni passo che farete e questa limitazione vi renderà alquanto nervosi. Fate attenzione e siate cauti. Per fortuna, il luminoso Giove, in sestile alla vostra area zodiacale, amplificherà il vostro entusiasmo e vi farà sembrare tutto più facile.Molto presto Saturno metterà alla prova la vostra pazienza. E si sa che quando l'Ariete è innamorato, diventa irragionevole e a volte perde il senso della misura. Niente paura, perché tra pochi giorni Venere riprenderà il moto diretto e l'ambiente casalingo migliorerà. Il pianeta dell'amore annullerà gli effetti nefasti di Saturno e darà un nuovo tocco al vostro legame affettivo. I vostri sentimenti improvvisamente esploderanno e illumineranno il vostro cammino. Riprendete la strada della dolcezza, poiché è un sentimento che non vi fa mai sbagliare. Se state cercando la vostra metà, incontrerete una persona che vi smuoverà dalla testa ai piedi. Non lasciatevela scappare e mostratele tutta la seduzione arietina.Per voi arieti, è giunta l'ora di dare più spazio all'ottimismo. Attraverserete un momento molto speciale in cui sorprenderete tutti con la vostra abituale tendenza a superare i problemi. Dare e avere fiducia sarà molto importante in questo momento per stabilire una buona comunicazione con i colleghi e collaboratori, ciò consentirà anche di lasciarvi alle spalle malintesi e conflitti del passato. Lasciate che l'ispirazione del momento vi guidi e vedrete che saprete come manifestare con successo le vostre idee.Sicuramente non siete in un momento del tutto propizio, per cui non sarà tanto facile trovare tutte le energie che occorrono al vostro benessere, anche perché state soffrendo la dissonanza di Saturno che vi rende tutto molto confuso. Meno male che il buon Giove, dispensatore di fortuna, vi verrà incontro durante il suo viaggio ma credo che nessun astrologo, in questo momento, se la sentirebbe di dirvi di puntare sulla fortuna per ottenere ciò che volete.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 1, martedì 18 e lunedì 31 gennaio 2022.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.