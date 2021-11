Oroscopo dicembre 2021 Vergine

Oroscopo del mese di dicembre 2021 per il segno Vergine

(23 agosto ~ 22 dicembre)

Oroscopo dell'Amore per il segno Vergine:

Oroscopo del lavoro per il segno Vergine:

Oroscopo della salute per il segno Vergine:

Oroscopo della fortuna per il segno Vergine:

vi sorprenderete del vostro agire in direzione di un rinnovamento. Il progressista Urano e l'ambizioso Plutone, entrambi in trigono al vostro segno, vi inviteranno rispettivamente all'innovazione e all'indipendenza. A tutto ciò, nella seconda settimana si aggiungerà il sestile di Marte che segnerà la fine dell'inerzia e l'inizio dell'azione. Vi sentirete confusi da tutta questa vitalità.In campo affettivo, Venere in trigono alla Vergine vi darà la forza di vivere una storia sentimentale molto serena e piena di soddisfazioni. Potrete iniziare a fare progetti con la persona che avete vicino. Per le coppie datate sarà come rivivere una seconda luna di miele. Dovrete però cercare di contenere la vostra gelosia per non rovinare i vostri momenti magici. Se siete single e volete dichiarare il vostro amore, fatelo senza mezzi termini. Il magnetismo che irradierete vi consentirà di raggiungere i vostri obiettivi. I giovani della Vergine che si fidanzano o si sposano in questo momento, saranno stretti da un legame sereno e duraturo se si concederanno all'altro/a in maniera autentica e profonda.Le cose sul lavoro non sembrano andare altrettanto bene come nel privato. Il buon Giove si appresta a entrare nei Pesci, ponendosi in opposizione alla vostra area zodiacale. Da questa posizione il pianeta della fortuna non riuscirà a rendevi efficienti nelle vostre attività. È necessario che siate molto attenti nelle decisioni che prenderete, perché correte il rischio di commettere errori o di non riuscire a cogliere le occasioni in arrivo. Concentratevi solo su ciò che state facendo, altrimenti non riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi così facilmente. Se state cercando un lavoro, dopo la prima metà di dicembre la situazione sarà meno complicata.Indubbiamente, a dicembre avrete in Saturno un sabotatore del vostro benessere, anche se per fortuna i suoi influssi negativi non funzioneranno tutti i giorni, soprattutto nella seconda quindicina. Oltre a creare tensione e nervosismo, Saturno può dare origine a stress e a difficoltà nel trovare un buon dialogo con le persone. Per prevenire questi disagi sarà sufficiente riposare di più ed essere più misurati quando si tratta di cibo. Una dieta con meno grassi e più ore di sonno possono essere la soluzione per evitare possibili disturbi.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 2, sabato 11 e venerdì 24 dicembre 2021.