Oroscopo dicembre 2021 Toro

Oroscopo del mese di dicembre 2021 per il segno Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

Oroscopo dell'amore per il segno Toro:

Oroscopo del lavoro per il segno Toro:

Oroscopo della salute per il segno Toro:

Oroscopo della fortuna per il segno Toro:

, vediamo che dopo una prima congiunzione tra la Luna e Marte agli inizi del mese, l'astro d'argento andrà poi a congiungersi con Venere, quindi con Giove e infine con Saturno. Proprio quest'ultimo si farà sentire con tutta la sua potenza in area Toro, giacché sta transitando in quadratura dissonante alla vostra costellazione. Ora, tenendo conto del periodo fremente di energia, a molti di voi il "" farà sembrare d'aver tirato il freno a mano, riportandovi indietro in un passato che non c'è più.Misurate le vostre parole mentre parlate con la vostra metà. Lasciatevi trasportare dal vostro intuito quando esprimete i vostri sentimenti. Un comportamento sincero farà dissipare rapidamente ogni incomprensione. Se metterete da parte il vostro orgoglio, lui o lei vi perdonerà. Soprattutto, fate attenzione ai pettegolezzi, ci sono persone interessate affinché la vostra relazione d'amore fallisca. La famiglia e i figli esigono attenzioni, perciò, non trascurateli. Se siete ancora single, presto perderete il sostegno di Venere, quindi, le prossime quattro settimane non saranno proprio eccellenti, né vi consentiranno di trovare una persona da corteggiare. Per voi l'opportunità di incontrare il vero amore potrebbe arrivare agli inizi del 2022.Riguardo alle attività, Giove in quadratura non vi consente di fare progressi senza un minimo di difficoltà. Tutto questo si traduce che per voi dicembre sarà un periodo piuttosto complicato per quanto riguardano le nuove idee e progetti, in particolar modo nella prima quindicina. Perciò, sarà meglio accantonare tutto ciò che è nuovo e rispolverare i vecchi progetti, poiché, sebbene con qualche difficoltà, potranno portarvi piccole soddisfazioni. State attenti se dovete firmare un nuovo accordo o contratto. Leggete bene i documenti e non buttate soldi in investimenti finanziari che non siano vantaggiosi per il futuro.Le indisposizioni più frequenti deriveranno dal troppo lavoro e dagli sforzi eccessivi. Sentirete le vostre articolazioni infastidirvi più del solito, mentre le contratture causeranno malessere. Per ottimizzare il vostro benessere fisico e mentale, il consiglio del vostro astrologo Jennaro è di impegnarvi in attività rilassanti come lo Yoga e la meditazione che possono darvi la calma di cui avete bisogno per prendere decisioni importanti. Prendetevi del tempo per rilassarvi.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 2, giovedì 16 e martedì 28 dicembre 2021.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!