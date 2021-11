Oroscopo dicembre 2021 Scorpione

Oroscopo del mese di dicembre 2021 per il segno Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

nel segno nei primi giorni e Nettuno nei Pesci, a dicembre 2021 nessun altro pianeta transiterà attraverso i segni d'acqua. Questo significa che voi dello Scorpione vedrete emergere con maggiore frequenza la vostra naturale suscettibilità e vi sentirete angosciati persino da cose che non hanno nessuna importanza. Nella seconda quindicina la situazione peggiorerà. Poi, alla fine dell'anno, quando Giove transiterà in Pesci, col passare dei giorni avvertirete un crescendo di forze e la pace tornerà gradualmente nel vostro fragile animo.Solo alcuni giorni all'inizio di dicembre saranno favorevoli, prima che Venere cominci il suo moto retrogrado creandovi non pochi ostacoli in ambito affettivo e sentimentale. Se la vostra storia d'amore non è in crisi, allora non avete nulla di cui preoccuparvi, mentre se state vivendo una fase grigia e piatta, potrebbero nascere sgradevoli discussioni. Sarà un periodo in cui vi sentirete incompresi e malinconici, dovrete stare attenti a non essere troppo possessivi. Un comportamento egocentrico può far sì che i bei momenti diventino causa di aspre discussioni. Se siete degli scorpioncini single, conquistare il cuore di una persona sotto questo cielo non sarà per niente facile, ma dopo Natale le cose miglioreranno.Sul lavoro potreste avere dei grossi problemi, poiché molto presto vi verrà a mancare il supporto sia di Venere che di Mercurio, due pianeti importanti per ciò che riguarda l'attività lavorativa e professionale, per cui c'è la possibilità di fare degli errori. Dalla vostra parte ci sono le energie di Marte nel vostro Sole natale, ma solo per pochi giorni. Pertanto, fino al nuovo anno, è necessario procedere con grande cautela ed evitare investimenti finanziari troppo rischiosi.La tendenza a non farvi visitare da un medico, può causarvi qualche noia. La vostra apprensione non fa altro che prolungare i disturbi, che certamente non andranno via come per magia. In molti casi i malesseri tendono a peggiorare se non provate a contrastarli. Dovreste cercare di fare uno sforzo e sottoporvi a una visita completa. Molti disturbi, se presi in tempo, possono essere corretti.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 2, martedì 14 e lunedì 27 dicembre 2021.