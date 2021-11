Oroscopo dicembre 2021 Capricorno

Oroscopo del mese di dicembre 2021 per il segno Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

Oroscopo dell'amore per il segno Capricorno:

Oroscopo del lavoro per il segno Capricorno:

Oroscopo della salute per il segno Capricorno:

Oroscopo della fortuna per il segno Capricorno:

sarà assai propizio per il consolidamento di posizioni per le quali voi Capricorno avete lavorato tanto duramente. Sebbene nella prima settimana attraverserete situazioni che metteranno alla prova la vostra pazienza, saprete cosa fare per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Non abbiate paura di affrontare nuove sfide. La vostra intelligenza e la capacità di dimostrarvi all'altezza dei nuovi confronti garantiranno i vostri successi.In amore, durante la prima quindicina del mese di dicembre i buoni auspici di Venere nel segno vi consentiranno di trascorrere momenti di grande affinità con la vostra dolce metà così come con la vostra famiglia e gli amici. Poi, una fase calante comincerà alla fine della seconda settimana, quando il pianeta dei buoni sentimenti smetterà di essere bendisposto e inizierà il suo moto retrogrado. A questo punto è chiaro che gli influssi di Venere non potranno più aiutarvi. Perciò, state molto attenti alle crisi coniugali che non sono state risolte e che ora potrebbero peggiorare. Se siete single, il vostro potere di seduzione sarà in declino, visto che oltre a Venere, nemmeno Marte ha molto da offrirvi in questo momento. In ogni caso, il vostro astrologo Jennaro vi invita a non scoraggiarvi.Sarà meglio che vi concentriate di più sulle vostre attività lavorative e/o professionali al fine di migliorare le vostre prestazioni. La buona notizia per voi arriverà nella seconda settimana con i transiti prima di Mercurio e poi del Sole nel segno. Da quel momento in poi tutto sarà possibile. Avrete una grande energia e creatività in tutte le questioni di lavoro, ma la cosa più importante è che anche il dialogo migliorerà, e il nervosismo che c'è stato nelle ultime settimane, scomparirà consentendovi di essere più sereni. Per voi ci saranno nuove idee e progetti e, molto probabilmente, considererete anche di alternare due diversi lavori.In merito al vostro benessere, ci saranno alcune battute d'arresto a livello emotivo che vi renderanno irrequieti e nervosi. Le conseguenze di questo stato d'instabilità provocheranno un certo affaticamento. Il vostro obiettivo per questo mese sarà di allentare le tensioni accumulate e lasciarvi dietro gli eccessi. Cercate ciò che vi fa stare bene, come può essere la pratica di uno sport durante il vostro tempo libero.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 2, lunedì 13 e sabato 25 dicembre 2021.