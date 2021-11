Oroscopo dicembre 2021 Cancro

Oroscopo del mese di dicembre 2021 per il segno Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

Oroscopo dell'amore per il segno Cancro:

Oroscopo del lavoro per il segno Cancro:

Oroscopo della salute per il segno Cancro:

Oroscopo della fortuna per il segno Cancro:

sarà un momento di importanti cambiamenti per molti nativi Cancro. Ciò significa che una nuova fase sta per iniziare soprattutto in ambito lavorativo, poiché l'ottima posizione di Mercurio favorirà la comunicazione. Inoltre, Urano stimolerà la vostra originalità di pensiero. Da non sottovalutare gli stimoli che arriveranno da Marte, Giove e Nettuno, in trigono al vostro Sole natale, che vi renderanno più forti e intraprendenti, per cui si prevedono dei buoni successi.Voi innamorati del Cancro fareste bene ad approfittare della prima quindicina di dicembre per trovare un maggiore equilibrio e risolvere eventuali problemi con le persone che amate, poiché, successivamente, le cose potrebbero diventare molto più complicate se non proprio impossibili da risolvere, visto che vi verrà a mancare il supporto di Venere che, oltre ad essere in opposizione alla vostra area zodiacale, tra poco si metterà a girare retrograda. Se siete un cuore solitario, potreste non essere ancora in grado di trovare la vostra anima gemella, giacché Cupido non sarà molto bendisposto con il vostro segno, nonostante non mancherà qualche avventura natalizia.Riguardo al lavoro, prima che Mercurio si allontani per porsi in opposizione, dovreste pensare a metodi più innovativi e meno convenzionali per guadagnare denaro o per dare maggiore impulso alla vostra carriera. Le prime due settimane di dicembre saranno perfette per portare un'idea o un'invenzione a un livello successivo e porle di fronte a potenziali sponsor o finanziatori. Anche l'utilizzo di Internet è importante, quindi, spargete la voce se state cercando lavoro, o un partner commerciale oppure il capitale per una nuova società. Usate il potere della comunicazione per fare buona impressione su chiunque possa aiutarvi a realizzare i vostri sogni.Sul piano benessere, avere Plutone opposto della vostra costellazione, certamente non significa ricevere grandi energie, ma sicuramente avrete abbastanza forza da poter superare le difficoltà che inevitabilmente incontrerete sul vostro cammino. Inoltre, trascorrere le feste di Natale con la famiglia e gli amici vi consentirà di mettere da parte tensioni e affaticamenti.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 4, mercoledì 15 e diovedì 30 dicembre 2021.Scrivimi direttamente attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano di, disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!