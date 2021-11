Oroscopo dicembre 2021 Bilancia

Oroscopo del mese di dicembre 2021 per il segno Bilancia

(23 dicembre ~ 22 ottobre)

Oroscopo dell'amore per il segno Bilancia:

Oroscopo del lavoro per il segno Bilancia:

Oroscopo della salute per il segno Bilancia:

Oroscopo della fortuna per il segno Bilancia:

di Giove e Saturno in Trigono alla vostra area zodiacale vi forniranno un'energia traboccante. D'altronde, il sestile di Mercurio vi consentirà di consolidare i legami affettivi. Il Sole garantirà l'armonia, così lascerete da parte le preoccupazioni che hanno segnato queste ultime settimane. Gli influssi di Venere renderanno frenetiche le vostre giornate, e per molti Bilancia nella parte finale di dicembre ci sarà un periodo di buona fortuna.Tenetevi pronti a vivere un periodo sentimentale estremamente intrigante. Venere, il pianeta governatore della Bilancia, vi darà la fiamma necessaria per trascorrere momenti felici assieme al vostro partner. A un certo punto, il mondo delle emozioni sarà il fulcro attraverso il quale girerà la vostra vita. Prestate soltanto attenzione al vostro carattere volatile, perché potrebbe rendervi incostanti e potreste passare dalla gioia alla tristezza con grande facilità. Anche i bilancini single si troveranno sotto gli influssi venusiani, per cui non c'è dubbio che vivranno momenti di grande tenerezza.In tema di lavoro, con il Sole e in seguito Mercurio in sestile con il vostro cielo, dicembre sarà un mese davvero interessante a livello lavorativo, con opportunità di reddito e di carriera da non sottovalutare. Sebbene Plutone non sia in una posizione ottimale, non è necessario essere tropo preoccupati, perché oltre al Sole e Mercurio, avrete l'appoggio anche di Venere e Marte, a conferma di un momento ottimale per nuove idee, progetti, accordi, contratti e collaborazioni. Se ancora non avete un lavoro, ma ci sono delle spese da affrontare, questo è un periodo estremamente positivo per affermare le vostre qualità ed essere apprezzati da una persona che conta e che può darvi realmente una mano.Riguardo al vostro benessere, sarete mentalmente e fisicamente più forti e più ottimisti. Vivere accanto a voi in questo periodo sarà qualcosa di molto bello e divertente. Si farà più evidente in voi il desiderio di vivere e, quindi, riuscirete a coinvolgere e a mettere di buonumore le persone che vi circondano. D'altra parte, voi sapete bene che stare sempre a rimuginare i problemi può portare a comportamenti ossessivi. Lo slogan di Natale sarà prendere tutto più alla leggera e riposare.I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 7, sabato 18 e lunedì 27 dicembre 2021.