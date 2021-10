Oroscopo novembre 2021 Vergine

Oroscopo del mese di novembre 2021 per il segno Vergine

(23 agosto ~ 22 novembre)

. Una serie infinita di fattori agiscono fino a quando non avranno raggiunto la maturazione. Per voi amici della Vergine il mese di novembre 2021 richiederà lo stesso tempo e i medesimi sforzi affinché nessuna delle opportunità rimanga incompiuta. Con la pazienza e la determinazione di cui siete i naturali detentori, conseguirete i vostri obiettivi fino a raggiungere la sicurezza che tanto desiderate. Rilassatevi e fate appello a tutta la vostra creatività.La vita di coppia dei nati nella Vergine si svilupperà senza grossi problemi sebbene alcune discussioni potrebbero farvi vivere momenti di tensione. In ogni caso, saranno dissidi passeggeri e completamente risolvibili. Dalla seconda settimana, il transito di Marte in Scorpione susciterà una forte attrazione che vi permetterà di stabilire con la vostra dolce metà un legame più intenso. Tenete a freno la vostra gelosia perché in questi giorni potrebbe essere più manifesta. Se siete soli e volete conquistare il cuore di una persona, allora sarà meglio agire nella seconda quindicina del mese, perché prima potrebbe essere tutto più complicato.Il mese di novembre si apre con ottime prospettive di progresso. Urano sta bussando alla porta della vostra Casa dei mestieri e della professione. Nettuno si trova attualmente nel vostro settore legato alle idee e ai progetti, mentre un benevolo Mercurio, coadiuvato da Giove, insieme promettono di offrire ottime opportunità a livello economico. Sotto gli influssi di questi potenti pianeti, i giovani Vergine che sono alla ricerca di un nuovo lavoro avranno buone opportunità per trovare ciò che stanno cercando.In merito al benessere, nel corso del mese di novembre ci saranno delle migliorie per quei disturbi che nei mesi scorsi vi hanno reso amara l'esistenza. Continuate le cure che state facendo e seguite le raccomandazioni del vostro medico. Nella seconda quindicina l'intensità energetica sarà ancora più concentrata. Perciò, sarà bene fare un po' di movimento. La pratica costante di uno sport vi consentirà di scaricare le energie in eccesso.I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 1, giovedì 11 e martedì 30 novembre 2021.hai la possibilità di scrivere all'astrologoattraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store , che ti risponderà personalmente.