Oroscopo novembre 2021 Pesci

Oroscopo del mese di novembre 2021 per il segno Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

in giro della buona energia per voi Pesci durante il mese di novembre 2021. Plutone, il pianeta della trasformazione, e decano della terza decade Pesci, illumina la vostra Casa che rappresenta la capacità di apprendere e di relazionarvi con le persone nel vostro ambiente. Anche Urano, il pianeta del progresso, in sestile al segno, vi spinge al cambiamento. Quasi senza accorgervene cambierete il vostro modo di pensare, di agire e comunicare.In ambito sentimentale, le vostre parole saranno più dolci che mai, le vostre attenzioni molto premurose e i vostri impulsi decisamente irrefrenabili. I giorni vi sembreranno più lunghi e le notti troppo brevi, giacché vorrete soltanto rimanere abbracciati al vostro partner. Il pensiero non vi darà tregua, almeno fino a quando Marte non lascerà lo Scorpione, che avverrà nell'ultima settimana di novembre. Fino ad allora potrete gioire delle tenerezze che le stelle vi hanno destinato. Buone possibilità per i single di cominciare un'avventura che più in là potrà trasformarsi in una storia d'amore duratura.Riguardo alle attività, questo è un periodo molto interessante per voi Pesci, visto che oltre ad avere dalla vostra i favori di Giove, ci sono altri due aspetti astrali che non devono essere sottovalutati in questo momento. Il primo è il transito di Marte in trigono alla vostra area zodiacale e il secondo si tratta dell'altrettanto sorprendente trigono di Mercurio. Da questo momento in poi tutto è possibile per voi. Se state cercando un lavoro, inviate il vostro curriculum in diverse aziende. Il pianeta della fortuna promette novità molto positive per i Pesci.In merito alla salute, dovrete fare un po' di attenzione, altrimenti potreste trovarvi ad affrontare una serie di situazioni di malessere difficili da controllare e gestire. Sarebbe opportuno investire in qualche tipo di programma che prevede una buona dieta e un esercizio fisico che vi permetta di rilassarvi in modo da prepararvi in attesa delle fresche mattinate del mese di novembre.I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 1, sabato 20 e martedì 30 novembre 2021.hai la possibilità di scrivere all'astrologoattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store , che ti risponderà personalmente.