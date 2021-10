Oroscopo novembre 2021 Leone

Oroscopo del mese di novembre 2021 per il segno Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

in transito in un segno di fuoco come il vostro, voi nativi Leone potrete superare tutte le insidie che si presenteranno nel corso del mese di novembre 2021. Ad appoggiarvi nel vostro cammino ci sarà anche Plutone che vi guiderà attraverso percorsi sicuri, aiutandovi ad affrontare con successo persino le sfide più difficili.Con Venere e poi il Sole in trigono al vostro segno, voi leoni avrete l'opportunità di vivere romanzi intensi ed emozionanti assieme alla vostra metà. È probabile che nei primi giorni dobbiate affrontare qualche delusione a livello sentimentale, ma dalla seconda settimana il cielo diverrà assai più sereno e quelli di voi che hanno dei problemi con la persona amata, potranno tornare a sorridere. Se siete ancora single, potreste iniziare una relazione con una persona molto vicina cui non vi sareste mai aspettati che potesse essere interessata a voi. Aprite il vostro cuore e lasciatevi trasportare dai sentimenti di gioia in questo momento speciale.Questo è un periodo in cui i progressi non si vedranno immediatamente. Ciò è dovuto al fatto che Mercurio sarà favorevole solo nella prima quindicina di novembre, poi si sposterà in quadratura alla vostra area zodiacale, da dove creerà alcune difficoltà e ostacoli da superare. Poiché di solito il Leone agisce senza pensarci troppo, sarà meglio meditare prima di ogni azione e valutare le conseguenze. Non vi demoralizzate, perché una buona energia, mentale e fisica, vi permetterà di procedere senza particolari problemi.In tema di benessere, presto la fortuna girerà e procederà nella vostra stessa direzione. Tra poco Venere sarà molto disponibile e porterà con sé non solo belle notizie ma anche eventi favorevoli. Forza e vitalità non mancheranno, ma potrebbe essere necessario affrontare alcuni malesseri stagionali. Imparate a vivere la vita seguendo una dieta sana unitamente a un buon riposo.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 3, giovedì 18 e domenica 28 novembre 2021.hai la possibilità di scrivere all'astrologoattraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store , che ti risponderà personalmente.