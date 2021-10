Oroscopo novembre 2021 Capricorno

Oroscopo del mese di novembre 2021 per il segno Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

il mese di novembre 2021 inizierà con alcuni eventi non proprio attesi. Tuttavia, dopo la prima settimana tutto sarà messo in ordine come voi desiderate giacché c'è una singolare Luna nuova in sestile alla vostra costellazione. Non c'è nulla che può infondere vitalità, fascino e attrazione al Capricorno come quando comincia la fase crescente del nostro magico satellite.A novembre vivrete uno dei più bei romanzi d'amore mai vissuti. Che voi siate sposati o conviventi, la vita affettiva fluirà con semplicità. I momenti bui in cui sembrava prevalere un certo distacco saranno lasciati da parte. Se siete ancora single e state cercando una persona che riempia le vostre giornate, il vostro astrologo Jennaro consiglia di addolcire un po' il vostro spirito irascibile e litigioso che troppo spesso vi fa perdere delle buone occasioni. Aprite il vostro cuore e siate ricettivi a far entrare l'altra metà nella vostra vita.Se nelle quattro settimane di novembre sarete abbastanza soddisfatti in campo sentimentale, non si può dire lo stesso per quanto riguarda il lavoro. Questo perché a partire dai primi giorni, la posizione di Mercurio, in quadratura alla vostra area astrologica, non sarà delle migliori. Il pianeta della comunicazione potrà fare ben poco per contrastare gli influssi di Urano il quale cercherà di creare diversi blocchi e complicazioni a livello lavorativo e professionale. Solo verso la fine del mese potrete contare sull'aiuto di Giove. In ogni caso, sarà meglio rimandare contratti, accordi e nuove collaborazioni al prossimo mese di dicembre 2021.Il vostro stato di benessere sarà regolare. Perciò, cercate di prestare attenzione alla vostra propensione all'auto medicazione che di solito vi complica la vita quotidiana. Sarà meglio evitare i metodi di cura personalizzata, soprattutto se fate uso di tranquillanti. Attenzione alle tensioni nervose. Qualche volta, urlare è un ottimo rimedio contro lo stress.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 3, giovedì 18 e sabato 27 novembre 2021.