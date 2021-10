Oroscopo novembre 2021 Acquario

Oroscopo del mese di novembre 2021 per il segno Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

conoscete bene il vostro valore e non sentite la necessità di ricorrere a stratagemmi affinché la gente si accorga che ci siete. Basta la vostra presenza per ottenere ciò che volete, senza bisogno di chiedere. Con il Sole, Mercurio, Marte e Venere in trigono alla vostra area zodiacale, a novembre 2021 otterrete il rispetto delle persone intorno a voi senza alcuna fatica.Con l'arrivo di novembre la relazione con il partner non sarà tanto facile a causa della vostra estrema sensibilità derivante dalla Luna Nuova in Scorpione nella prima settimana del mese. Durante questo periodo fareste bene a sbarazzarvi di quelle situazioni che per qualche ragione procedono su un doppio binario. Prestate maggiore attenzione alle esigenze della persona che avete accanto e rivolgervi a lui o lei con tenerezza. Dalla seconda settimana in poi, grazie a Venere, avrete una migliore affinità con il partner sul piano affettivo che rimuoverà qualsiasi situazione sfavorevole. Se siete single, cercate di agire con semplicità e umiltà per provare a fare colpo sulla persona che amate.Per quanto riguardano le attività lavorative e professionali, Mercurio saprà stimolarvi una creatività molto sviluppata, mentre Giove, nel segno, saprà infondervi una buona dose di fortuna che vi sarà molto utile nelle diverse lotte di supremazia che vi troverete ad affrontare. Se volete avventurarvi in una nuova impresa o cambiare lavoro, questo è il periodo migliore per farlo. È anche un buon momento per concludere vantaggiosi affari o acquistare e vendere beni.Attraverserete senz'altro un buon periodo in termini di benessere. Dovrete soltanto cercare di bilanciare le attività intellettuali con quelle fisiche, magari iscrivendovi a una palestra. In alternativa potete praticare un qualunque tipo di sport che vi piaccia e vi aiuti a rilassarvi fisicamente e mentalmente. Anche andare a passeggio, da solo o in compagnia, può rivelarsi un'ottima soluzione.I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 5, domenica 21 e sabato 27 novembre 2021.hai la possibilità di scrivere all'astrologoattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store , che ti risponderà personalmente.