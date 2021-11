Oroscopo 2022 con le previsioni di Jennaro

non è l'oroscopo dio di, e nemmeno dio di, ma sono semplicemente le previsioni astrologiche diper l'annopromette di essere un anno di cambiamenti positivi per la maggior parte dei segni zodiacali. Nondimeno, occorre prestare un po' di attenzione soprattutto durante i primi sei mesi e gli ultimi tre. A trarre maggiori benefici dalla posizione di Giove in un segno d'acqua come i Pesci, saranno i segni di terra, che vedranno soddisfatti i loro desideri e le ambizioni., Urano, Nettuno e Plutone, rispettivamente in Toro, Pesci e Capricorno, appoggeranno per tutto l'anno sia i segni di terra che i segni d'acqua a cui porteranno la loro esperienza e il loro sostegno. A sostenere i segni d'aria e quelli di fuoco, ci saranno i pianeti veloci, Mercurio, Venere e Marte, che nel corso dei 12 mesi toccheranno un po' tutte le aree dello zodiaco assicurando a tutti armonia e felicità., Saturno imporrà dei limiti. Pertanto, quelli di voi meno pazienti dovranno cercare di adattarsi affinché possiate prendere le decisioni migliori che in futuro vi porteranno maggiori benefici sia personali che economici.L'Ariete sarà molto avvantaggiato durante l'anno 2022. Questo significa che i suoi obiettivi saranno piuttosto chiari a concreti, ma dovrà mettere da parte la connaturale imprudenza del segno e armonizzare la riflessione, altrimenti delle persone meno capaci, ma con più pazienza, otterranno risultati migliori. L'Ariete dovrà iniziare a sviluppare le proprie strategie facendo affidamento sul proprio talento se vuole uscire dalle situazioni più aleatorie che gli si presenteranno davanti.Il 2022 sarà senz'altro un anno migliore rispetto al precedente per molti nativi Toro. Con Giove in transito nella Casa dei sogni e delle aspettative, tutti i progetti in sospeso si avvieranno verso la soluzione. Ciò che era priorità adesso sarà irrilevante e viceversa. Questo sarà un anno di apprendimento in cui gli errori del passato diverranno gli insegnamenti del presente. D'altronde, è necessario che il Toro metta da parte la sua testardaggine e impari a non ripetere gli stessi errori.Il 2022 è un anno in cui i Gemelli dovranno ripensare al loro modo di affrontare la vita e di relazionarsi con gli altri. Il vostro astrologo Jennato vi invita ad affrontare la realtà invece di rincorrere dietro alle vostre fantasie. Questo è il momento di tornare sui vostri passi e correggere ciò che avete lasciato in sospeso e vi impedisce di raggiungere i buoni risultati che meritate. Sappiate che tutti i vostri sforzi e il vostro duro lavoro saranno ampiamente ricompensati.Il transito di Giove nella costellazione dei Pesci nei primi mesi 2022 sarà vantaggioso per molti nativi Cancro. Quest'anno sarete in grado di superare i vostri limiti e dimostrare a tutti il vostro valore. Ma per fare ciò sarà necessario che impariate ad usare ciò che avete e fare appello a tutte le vostre risorse, altrimenti vi ritroverete con più di un fallimento sulle vostre spalle. Le buone intenzioni non sempre ripagano; questo è un anno in cui imparerete questa lezione.Per i leoni il 2022 è un anno benedetto in cui saranno invitati a riflettere e agire in base alle esperienze che trarranno da ciò che faranno. Ci sarà molta attività lavorativa per la quale dovrete essere preparati e pieni di energie per stare al passo con le richieste che vi arriveranno. In tema d'amore, troverete degli ostacoli finché non vi renderete conto che una coppia è formata da due persone e che l'altra è una parte indispensabile al benessere della relazione.Per i nativi Vergine il 2022 sarà un anno di prosperità a singhiozzo a causa di frequenti interruzioni. La fortuna busserà alla vostra porta, ma sappiate che se la tenterete, la buona sorte potrebbe ribaltarsi senza preavviso. A metà anno sarà necessario adottare molta prudenza poiché alcuni problemi potrebbero sopraggiungere. Il vostro astrologo Jennaro vi invita ad aprirvi ai cambiamenti, poiché aggrapparsi alle tradizioni è qualcosa da cui non germoglia alcun seme.Il 2022 è un anno fortunato per i nativi della Bilancia. I due giganti dello zodiaco, Giove e Saturno, formeranno un fantastico trigono con la vostra costellazione, creando favorevoli disposizioni astrali. Inoltre, Venere e Mercurio illumineranno la vostra Casa relativa alle relazioni di coppia. In particolare, il pianeta della bellezza, vi farà sentire unici e speciali. Sotto i suoi influssi prudenti e premurosi, la vostra attrattiva personale migliorerà e questo vi porterà verso nuove e stimolanti esperienze.Il 2022 sarà un periodo di distensione per molti Scorpioni. Giove, il pianeta dell'espansione, sarà favorevole per tutto l'anno. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per capire dove siete e dove volete andare. Questo è un anno che porta con sé alcuni cambiamenti, ma siete voi che dovrete decidere cosa tenere e cosa rimuovere dalla vostra vita. Non lasciate al destino le cose più importanti. Imparare a liberarvi di ciò che non funziona, fa parte degli insegnamenti che il nuovo anno vi porterà.Se il 2021 è stato un anno importante per molti Sagittari, il 2022 non sarà da meno, visto che siete sotto gli influssi favorevoli di buone stelle. Se volete qualcosa, questo è il momento di fare le vostre mosse per ottenerlo, ma dovete stare molto attenti ai risultati, perché se non succede nulla, è meglio indirizzare le vostre energie verso altre direzioni poiché non è il caso di insistere su ciò che il destino sembra negarvi.Il 2022 sarà un anno abbastanza fruttuoso per i nativi Capricorno. Tutto funzionerà a vostro favore in questi dodici mesi e, sebbene a volte le cose potranno sembrare un po' confuse, sarà molto importante per voi cogliere al volo le occasioni che le stelle vi offrono, se non volete che vi lasci un sapore amaro in bocca ciò che finirete solo per assaporare. Aprite la vostra mente affinché nuovi concetti entrino nella vostra vita.Dopo un periodo di crisi, nei prossimi mesi oserete lanciare nuovi progetti e iniziative che segneranno l'inizio del nuovo anno 2022. È tempo di lasciare andare gli atteggiamenti del passato e trovare nuovi stimoli nella vostra filosofia di pensiero, sia che si tratti del vostro settore privato che in campo lavorativo. I pianeti veloci quest'anno saranno molto bendisposti verso l'area zodiacale dell'Acquario, e voi sarete più organizzati, pazienti e, soprattutto, contenti della vita.La spiritualità svolgerà un ruolo molto importante durante tutto il 2022 per molti di voi. Affidarsi alla fortuna è qualcosa che i Pesci dovranno imparare a fare per vedere espandere le loro possibilità. D'altra parte, fare buon uso delle proprie intuizioni sarà la vera sfida di quest'anno, perché avere dei presentimenti è una cosa, ma saperli usare con saggezza e con una visione del futuro è un'altra. La raccomandazione che il vostro astrologo Jennaro vi fa, è che impariate a cogliere l'attimo.volete avere maggiori informazioni, scrivete aattraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Risponderò a tutti personalmente.