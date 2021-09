Oroscopo ottobre 2021 Toro

Oroscopo del mese di ottobre 2021 per il segno Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

, a ottobre voi nativi Toro riceverete un'energia di supporto che vi avvantaggerà e vi farà progredire. Sarà importante che voi lasciate fluire i vostri pensieri per proiettarvi verso un nuovo futuro. Venere in quinconce vi darà l'opportunità di conoscere qualcuno che entrerà nella vostra vita, forse un'amicizia che v'ispirerà a pensare in modo diverso.L'area del Toro relativa ai sentimenti sarà molto favorita dalle stelle in questo mese. Non vi sentirete soli in nessun momento poiché il vostro partner vi sosterrà incondizionatamente nelle vostre decisioni, ed è proprio ciò di cui avete bisogno in questo momento. Il clima amoroso potrebbe peggiorare verso la fine di ottobre. Questo perché Marte si porrà in opposizione, per cui si creeranno non poche complicazioni nella coppia. Perciò, se la vostra relazione non ha una solida base, allora sarà meglio che evitiate discussioni e rimaniate in silenzio. Se siete single, a partire dalla prima settimana, con la luna nuova in un segno d'aria come la Bilancia, qualcosa di bello succederà e voi griderete il vostro amore ai quattro venti.Il Toro si distingue per la sua eccezionale capacità organizzativa che lo colloca ai primi posti in tutto che fa. Certo, dovete capire che in autunno quasi tutti i lavori procedono a rilento. Nonostante ciò, farete dei progressi significativi nel vostro ambiente di lavoro, dato che siete sotto gli influssi benefici di Mercurio che molto presto riprenderà il moto diretto. Come aspetto negativo, dovrete stare attenti alla gelosia e all'invidia dei vostri colleghi che potrebbero crearvi dei problemi. Se state cercando un lavoro, la fine del mese sarà favorevole.Giove è sempre stato vostro alleato poiché spesso genera per voi eventi vantaggiosi. In quest'oroscopo c'è un cielo le cui energie astrologiche sono davvero abbondanti. Tuttavia, ciò che deve destare la vostra attenzione non è tanto il lavoro, il denaro o l'amore, ma il vostro benessere. Voi Toro, infatti, troppo spesso tendete a trascurare il vostro fisico. Cercate di non esagerare con gli sport pericolosi e tenete lontano i vizi.I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 1, venerdì 15 e venerdì 29 ottobre 2021.scrivi aattraverso l'app gratuita dell'oroscopo giornaliero disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.