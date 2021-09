Oroscopo ottobre 2021 Pesci

Oroscopo del mese di ottobre 2021 per il segno Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

sarete in grado di realizzare un vostro sogno tanto atteso, sia che si tratti della vostra vita affettiva o che riguardi il lavoro. I risultati vi lasceranno soddisfatti. Basta che stiate attenti alle incomprensioni, perché Saturno può rendere difficile la comunicazione. Perciò, fate attenzione alle vostre parole e non dite nulla di cui potreste pentirvi dopo.Venere è in aspetto armonico verso l'area dei Pesci e per buona parte del mese vi regalerà momenti di felicità. Questo perché alcuni influssi favorevoli renderanno il vostro temperamento più entusiasta che mai, ma per raggiungere la gioia finale dovete mettere da parte la vostra gelosia, poiché la diffidenza sarà il vostro peggior nemico in questo periodo in cui i momenti più belli arriveranno verso la fine del mese. Se siete single, Nettuno esalta la vostra ricerca dell'amore ideale, cercate, però, di non impostare un livello troppo alto, altrimenti correte il rischio di alimentare una fantasia irraggiungibile.Non sarà facile per voi Pesci lavorare bene nei prossimi giorni, soprattutto sarà arduo riuscire a ottenere successi professionali ed economici, poiché il veloce Mercurio sarà retrogrado per buona parte del mese. Quindi, tutto per voi diventa più complicato e confuso. Perciò, fate attenzione. In questi giorni non vi fidate di persone che non conoscete a fondo, piuttosto rimandate qualsiasi decisione se non siete più che sicuri di quello che fate. Alla fine del mese otterrete una risposta positiva alle vostre aspettative oppure chiuderete un affare redditizio.A ottobre avvertirete su di voi una certa pressione al punto che sentirete la necessità di abbassare le braccia e riposare. In questo caso non c'è niente di meglio che prendervi qualche giorno di pausa, magari nei fine settimana. È probabile che alcuni di voi si sentiranno stanchi e privi di forze. Se avete difficoltà a dormire la notte, un infuso di tiglio sarà il rimedio migliore per combattere l'ansia.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 2, venerdì 15 e domenica 31 ottobre 2021.