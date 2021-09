Oroscopo mensile

settembre 2021

e l'Universo vi manda dei messaggi che dovrete decifrare. Questo è l'oroscopo mensile di settembre 2021, tenendo conto di ognuno dei segni zodiacali secondo l'orbita solare, lunare e stellare nel cielo astrologico. Se non vi sentite realizzati nei sentimenti o sul lavoro, allora potrebbe essere il momento di guardare altrove. Quell'aumento che vi spetta da tempo, ma eravate troppo agitati per esigerlo, è giunto il tempo di sollecitarlo.che questi in arrivo saranno 30 giorni senza precedenti. Voi dovrete solo liberare le vostre emozioni e usarle per scopi costruttivi. Potrete affrontare e superare le sfide solo se prenderete in considerazione le conseguenze delle vostre azioni., la quadratura tra Giove e Saturno da una parte e Venere dall'altra, provocherà scintille, disordini e disaccordi. Per fortuna Mercurio è in buon aspetto un po' con tutti i segni, soprattutto nella seconda quindicina e si assumerà l'impegno di rendere chiare e costruttive le relazioni affettive.fa capolino dalla costellazione del Toro, dove ha smesso da poco la sua rotazione retrograda. I suoi effetti si concentreranno soprattutto sulla famiglia, sulla casa e sui bambini. La creatività è in aumento, ma sarà accompagnata da cambiamenti di umore e dalla tendenza a drammatizzare e ingigantire le situazioni.qui sotto il vostro oroscopo mensile di settembre 2021 con le previsioni diper scoprire cosa vi propone riguardo l'amore, la salute, il lavoro e la fortuna, il nostro bravissimo astrologo napoletano:vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store