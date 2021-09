Oroscopo mensile

ottobre 2021

Ariete : La persona amata vi prenderà per mano e vi porterà lontano, in un mondo nuovo e diverso. Se ancora non ... continua

: La persona amata vi prenderà per mano e vi porterà lontano, in un mondo nuovo e diverso. Se ancora non ... Toro : Venere in quinconce vi darà l'opportunità di conoscere qualcuno che entrerà nella vostra vita, forse un ... continua

: Venere in quinconce vi darà l'opportunità di conoscere qualcuno che entrerà nella vostra vita, forse un ... Gemelli : Quasi mai ottobre è un mese positivo per gli affari di cuore dei Gemelli e quest'anno non farà certo eccezione. Perciò, preparatevi a ... continua

: Quasi mai ottobre è un mese positivo per gli affari di cuore dei Gemelli e quest'anno non farà certo eccezione. Perciò, preparatevi a ... Cancro : Venere in Scorpione vi porterà in dono tanta magia. Anche Marte si sta preparando a trasmettervi le sue risorse che voi sarete in grado di ... continua

: Venere in Scorpione vi porterà in dono tanta magia. Anche Marte si sta preparando a trasmettervi le sue risorse che voi sarete in grado di ... Leone : Mercurio e Marte si congiungeranno in trigono alla costellazione del Leone e i loro influssi saranno molto benefici alla vostra ... continua

: Mercurio e Marte si congiungeranno in trigono alla costellazione del Leone e i loro influssi saranno molto benefici alla vostra ... Vergine : Quegli eventi che finora sono stati causa di angoscia, si dissolveranno e voi tirerete un sospiro di sollievo sapendo che ... continua

: Quegli eventi che finora sono stati causa di angoscia, si dissolveranno e voi tirerete un sospiro di sollievo sapendo che ... Bilancia : A ottobre il Sole, Mercurio e Marte aggiungeranno colore alla vostra vita sentimentale. L'amore fiorirà grazie anche a ... continua

: A ottobre il Sole, Mercurio e Marte aggiungeranno colore alla vostra vita sentimentale. L'amore fiorirà grazie anche a ... Scorpione : A ottobre gli Scorpione potranno beneficiare del supporto di Venere che illuminerà il vostro cielo con la promessa di sostenere il ... continua

: A ottobre gli Scorpione potranno beneficiare del supporto di Venere che illuminerà il vostro cielo con la promessa di sostenere il ... Sagittario : I sentimenti saranno i protagonisti indiscussi durante tutto il mese di ottobre 2021. Venere vi darà protezione, stabilità e la possibilità di ... continua

: I sentimenti saranno i protagonisti indiscussi durante tutto il mese di ottobre 2021. Venere vi darà protezione, stabilità e la possibilità di ... Capricorno : Ottobre sarà un mese ricco di novità fortunate che miglioreranno in modo inatteso le vostre giornate. Questo è un periodo di grande ... continua

: Ottobre sarà un mese ricco di novità fortunate che miglioreranno in modo inatteso le vostre giornate. Questo è un periodo di grande ... Acquario : Venere in quadratura non è molto bendisposta verso l'Acquario, perciò, per buona parte del mese di ottobre potreste avere ... continua

: Venere in quadratura non è molto bendisposta verso l'Acquario, perciò, per buona parte del mese di ottobre potreste avere ... Pesci: Durante il mese di ottobre 2021 sarete in grado di realizzare un vostro sogno tanto atteso, sia che si tratti della vostra vita affettiva o che riguardi il ... continua

Mercurio sarà in orbita nella costellazione della Bilancia per tutto ottobre 2021. I suoi raggi saranno meno filtrati. Perciò, le comunicazioni procederanno più veloci e dirette, con il rischio, forse, di sembrare troppo esuberanti. Poi, a fine mese, il "Messaggero degli Dei" passerà nel territorio marcato dallo Scorpione e le relazioni si coloreranno di vitalità un po' per tutti i segni dello zodiaco. Marte si troverà in Bilancia nella prima settimana, tingendo la vita affettiva di tutti i giorni con desideri piuttosto audaci e a volte insolenti. Questi sentimenti fantastici saranno più o meno intensi a seconda del segno zodiacale cui appartenete. Nella seconda settimana, anche la "Stella del Mattino" passerà nella costellazione del Sagittario, dove potrà incoraggiare avvincenti ed esclusive dimostrazioni di affetto, sia in amore che in ambito lavorativo. Venere e, con le sue energie vitali, nella terza settimana varcherà l'area dello Scorpione portando qualche ansia e preoccupazione nei cuori di ognuno. Nel frattempo, la Luna Piena in Ariete garantisce serate romantiche e seducenti, mentre il Sole, entrando in Scorpione, promette giornate gradevoli ed emozionanti.