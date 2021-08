Oroscopo settembre 2021 Vergine

Oroscopo del mese di settembre 2021 per il segno Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

in trigono alla Vergine, vi spingerà a dire cose che non avreste mai osato nemmeno immaginare. Cercate di essere più prudenti nelle vostre opinioni, altrimenti il dialogo con gli altri si complicherà. Oltretutto, la vostra testardaggine non vi aiuterà per niente quando si tratterà di chiarire alcune circostanze. Per vostra fortuna, la presenza di Marte nel segno vi riempirà di energia positiva, infondendovi una buona comprensione dell'ambiente intorno a voi.Venere, il vostro pianeta governatore, in sestile nella vostra area dei sentimenti profondi, indica che la vostra vita amorosa può essere molto gradevole. Con il pianeta dell'amore bendisposto verso di voi, la cosa migliore che potrete fare è rendere felice la persona che vive al vostro fianco. Le vostre energie saranno eccezionali. Attenzione agli ultimi giorni del mese, quando un vostro atteggiamento agitato potrebbe causare dei conflitti nella coppia. Il vostro astrologo Jennaro vi invita a trovare un equilibrio tra ciò che desiderate e ciò che vi chiede il vostro partner. Se siete ancora single, avrete la possibilità di conoscere una persona molto speciale nelle tiepide serate autunnali. Però, dovrete cercare di non aspettarvi troppo e subito da quest'incontro. Non fate troppa pressione, specialmente al primo incontro. Le stelle hanno un disegno per voi, per cui è meglio se vi atteniate ai loro piani. Il vostro futuro sentimentale potrebbe prendere una direzione inaspettata e non è detto che abbiate nelle mani la chiave del vostro destino.Sul piano delle attività lavorative e professionali, questo è un periodo fantastico per molti nati nel segno della Vergine. Il Sole, Mercurio, Giove, Saturno e Plutone saranno favorevoli per buona parte del mese di settembre e vi porteranno grandi soddisfazioni, specialmente se lavorate in un settore artistico o nel commercio di prodotti per la bellezza. Per voi si preannunciano una serie di novità, con cambiamenti improvvisi che metteranno in risalto il vostro lato più creativo. Potrete raggiungere obiettivi importanti e un reddito elevato. Se siete molto giovani e state cercando un lavoro, adoperatevi nelle prime tre settimane, inviando il vostro curriculum a diverse aziende e/o raccomandandovi a persone importanti che possono aprirvi le porte nel mondo lavorativo.Le tensioni e l'affaticamento a cui sarete sottoposti nel corso del mese di settembre 2021, potrebbero far nascere non pochi problemi a livello fisico. È possibile che un eccesso di nervosismo possa procurarvi delle emicranie, ma se adottate un atteggiamento più aperto, superando la vostra proverbiale persistenza e accettate le opinioni degli altri nonostante non coincidano con le vostre, il vostro stato di benessere ne gioverà parecchio.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 4, martedì 14 e giovedì 23 settembre 2021.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store