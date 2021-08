Oroscopo settembre 2021 Gemelli

Oroscopo del mese di settembre 2021 per il segno Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

può risultare un periodo alquanto insidioso per voi Gemelli, ma con la vostra astuzia e prontezza riuscirete a resistere e a superare qualsiasi situazione d'inganno. Se volete rendere più confortevole la vita, vi consiglio di adottare il pensiero positivo e una visione lungimirante del futuro. Insomma, il vostro bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno? La vostra risposta a questa millenaria domanda rispecchia la visione che avete di voi stessi e della vita in generale. Il vostro ottimismo, o il pessimismo, potrà influire sulle cose che farete e che avrete.Se la vostra relazione sentimentale si trova in una fase tendente alla criticità, sappiate che alcuni vostri atteggiamenti potrebbero portare alla rottura del rapporto di coppia. Perciò, prestate attenzione a ciò che dite o fate. Tutto questo perché a settembre la comunicazione sarà ispirata dalla retrogradazione dissonante di Mercurio. Malgrado il dio della comunicazione, sarete comunque in grado di evitare gli inconvenienti con il partner senza andare incontro a battute d'arresto. In ogni caso, gli influssi di Giove vi permetteranno di essere più ottimisti e di avere un dialogo migliore con la persona che amate. Se il vostro cuore ha un posto libero e siete alla ricerca di una persona che riempia i vostri spazi vuoti, farete bene a calmare le vostre ansie. Questo non è il periodo opportuno per trovare un partner che sia in grado di soddisfare ciò che volete veramente. Nel frattempo, però, troverete l'affetto e la compagnia di amici che colmeranno questa mancanza e con essi vivrete momenti di grande gioia.Saturno, il pianeta della saggezza, sta ruotando in trigono alla vostra costellazione rendendovi più preparati e ben disposti alla vita lavorativa e professionale, inoltre, vi sarà di sostegno per una migliore comprensione degli eventi. Se svolgete un lavoro o una professione in campo creativo, avrete diverse opportunità per ottenere buoni successi. Riceverete il sostegno di una persona importante che appoggerà le vostre iniziative.Trascorrerete il mese di settembre in modo sereno e senza tante sgradite sorprese, benché ci sarà qualche piccolo dispiacere che dovrete superare e che potrà alterare il vostro sistema nervoso. Cercate di staccare la spina ogni tanto e di rilassarvi, magari con la pratica giornaliera di uno sport leggero, oppure leggendo belle storie su duepuntotre.it.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 1, domenica 19, mercoledì 29 settembre 2021.