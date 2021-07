Oroscopo agosto 2021 Scorpione

Oroscopo del mese di agosto 2021 per il segno Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

e il riconoscimento sociale saranno una costante per moltidurante il mese di. Stanchi di grandi sconvolgimenti, sarete felici di vivere giorni sereni e pacifici. In effetti, non ci saranno grossi problemi, soprattutto se terrete conto di ciò che avete imparato dalle vostre esperienze passate. Tuttavia, dovrete fare attenzione alle azioni compiute da altri, poiché ci saranno persone che cercheranno di danneggiarvi finanziariamente, professionalmente o personalmente.Sentimento e romanticismo si stabilizzeranno nella vostra vita grazie alle influenze di Venere il pianeta della bellezza e dell'amore. Sebbene lo Scorpione possegga in genere un carattere eccessivamente dominante che non gli fa accettare le vie di mezzo, a poco a poco cambierete la vostra filosofia. Per voi ora non ci sarà solo il bianco e nero, ma anche il grigio. Diverrete più flessibili e comprensivi, tra lo stupore e la gioia del vostro partner. Gli scorpioni liberi da legami affettivi vivranno avventure piene di romanticismo. Alla fine del mese avrete l'opportunità di trasformare una conoscenza in una relazione d'amore. La comprensione e le tenerezze reciproche supereranno il legame di amicizia e daranno l'avvio a una storia fantastica.Le stelle di agosto vi forniranno un pieno di energia. Mentre tutti gli altri si fermeranno sfiniti, voi Scorpioni continuerete a essere in movimento. Sarete in grado di soddisfare una miriade di commissioni, incarichi e richieste di lavoro. Nella vostra mente passeranno molte idee, una dopo l'altra. È un buon momento per mettere fine alle situazioni lasciate incomplete. Preparate un elenco di cose da fare e mettetevi all'opera.Alcune influenze planetarie negative minacciano il vostro stato di benessere e potrebbero causarvi dei problemi fisici. Le aree più vulnerabili in questo momento sono le vie urinarie e la pressione sanguigna. Frequenti emicranie possono sopraggiungere soprattutto quando siete stressati da qualcosa o qualcuno. Esercizi di respirazione e una ginnastica distensiva vi aiuteranno a rilassarvi.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 5, giovedì 12 e martedì 24 agosto 2021.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store