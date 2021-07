Oroscopo agosto 2021 Pesci

Oroscopo del mese di agosto 2021 per il segno Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

voi Pesci otterrete grandi soddisfazioni soprattutto in area lavoro, negli studi e nelle questioni di cuore. Vi sentirete soddisfatti dei vostri risultati. Sarete in grado di pensare con chiarezza e risolvere le situazioni più difficili con insolita facilità. Inoltre, molti di voi, soprattutto quelli che svolgono attività autonome, potranno fare affari o investimenti i cui risultati saranno più che favorevoli. Chi vi vedeva docili e remissivi, ora vi rispetterà.I sentimenti potrebbero tirarvi un brutto scherzo, ma sappiate che ad agosto le stelle saranno bendisposte con la vostra area zodiacale, perciò, vi daranno tutto il sostegno necessario affinché riusciate a dare una spinta positiva alla vostra vita di coppia. Tutto sommato, vivrete l'amore con la "A" maiuscola. Se siete ancora single, cercate di mantenere un atteggiamento di fiduciosa attesa e abbiate cura a non manifestare i vostri impulsi di affetto fino a quando non sarete completamente sicuri che i vostri sentimenti siano ricambiati. La vostra fermezza metterà allo scoperto chi vuole offrirvi soltanto una breve avventura.Agosto 2021 sarà un periodo adatto alla prudenza. Non abbiate fretta. Valutate attentamente le offerte che riceverete. Con il passare dei giorni, l'orizzonte davanti a voi diverrà sempre più nitido e voi avrete le idee più chiare. Alla fine del mese arriveranno grandi opportunità di progresso. Molti saranno i Pesci che otterranno un aumento di stipendio, che saranno promossi ad una posizione più importante o che riceveranno un riconoscimento dai loro superiori per il lavoro svolto con tanta responsabilità.I successi in arrivo in diversi ambiti della vostra vita vi faranno sentire in pace con voi stessi. Non c'è dubbio, quindi, che la mente e il corpo saranno in equilibrio durante i prossimi trentuno giorni del mese di agosto. Il vostro astrologo Jennaro vi suggerisce di ricaricare le energie stando il più possibile a contatto con l'acqua.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 1, giovedì 12 e domenica 22 agosto 2021.