Oroscopo agosto 2021 Gemelli

Oroscopo del mese di agosto 2021 per il segno Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

sono caratterizzati da un'innata disinvoltura. Per voi nessun problema è troppo serio. Con la presenza di Mercurio, Venere e Marte in trigono alla vostra costellazione, sarete instancabili. Andrete di qua e di là, interessandovi delle materie più diverse e confrontandovi con altre persone. Vi distinguerete per le vostre idee brillanti ed eccellerete in ogni attività.Da alcuni mesi molti nativi Gemelli vivono una situazione conflittuale per quanto riguarda la vita affettiva e sentimentale. Le tensioni con il partner, le incomprensioni e le discussioni, sono solo alcuni dei problemi che avete dovuto affrontare. Questi eventi hanno indubbiamente influenzato anche gli altri settori della vostra vita. Fortunatamente, il processo di cambiamento è iniziato e durante il mese di agosto riuscirete a definire molte cose all'interno della vostra famiglia. I Gemelli single non potranno sfuggire alle frecce di Cupido. Venere vi renderà molto attraenti, perciò, non vi mancheranno pretendenti. Promettenti corteggiamenti inizieranno. V'innamorerete profondamente di qualcuno con cui avrete una relazione duratura. Tuttavia, sarete voi a decidere se vale la pena impegnarvi in questa storia o continuare a cercare.I Gemelli che lavorano in una situazione di dipendenza dovranno cercare di evitare gli scontri con i loro capi o i superiori se vogliono ricevere gratificazioni e riconoscimenti sul lavoro. Poiché c'è Giove in moto retrogrado, sarà alquanto difficile per voi ottenere una promozione, un miglioramento di carriera o un aumento di stipendio. Se lavorate in proprio farete bene a evitare per il momento di fare investimenti. In ogni caso, prendete tutte le informazioni possibili prima di prendere qualsiasi decisione importante.Con i cambiamenti climatici in atto, voi Gemelli potreste avvertire dei disturbi all'apparato respiratorio, che è una delle vostre zone più sensibili, perciò, fareste bene a stare molto attenti ed evitare di esporvi agli sbalzi di temperatura improvvisi. Un bagno quotidiano con oli essenziali può diventare un'esperienza piacevole e rilassante, perché oltre a pulire la pelle, gli oli aprono i pori.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 1, domenica 15 e martedì 24 agosto 2021.